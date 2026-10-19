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19 октября 2026, 13:39 Читати українською

Бизнес резко ухудшил оценки: деловая активность упала до минимума за более трех лет

Индекс возобновления деловой активности в сентябре 2026 года снизился с -0,16 до -0,21, что явилось самым низким показателем с марта 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты 53-го ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций, в котором приняли участие 467 предприятий разного размера.

Индекс возобновления деловой активности в сентябре 2026 года снизился с -0,16 до -0,21, что явилось самым низким показателем с марта 2023 года.
Индекс возобновления деловой активности в сентябре 2026 года снизился с -0,16 до -0,21, что явилось самым низким показателем с марта 2023 года.
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Доля компаний, оценивающих свою деловую активность хуже, чем год назад, выросла с 24,3% до 31,1%. Доля видящих улучшения также несколько увеличилась — с 8,3% до 9,6%, тогда как доля предприятий без изменений сократилась с 67,4% до 59,4%.

Бизнес сокращает загрузку мощностей

В сентябре второй месяц подряд уменьшалась доля предприятий, работающих почти на полную мощность, — с 55% до 47%.

Доля компаний с загрузкой производственных мощностей на уровне 50−74% выросла с 24% до 31%.

Предприятий, работающих на 100% мощности, стали 5%. Такая же доля компаний в сентябре вообще не работала — против 3% в предыдущие три месяца.

Производство и экспорт ухудшились

Доля предприятий, наращивавших производство, снизилась с 27,6% до 22,4%, тогда как доля компаний по сокращению выпуска выросла с 15,6% до 22,6%.

В экспорте также зафиксировано ухудшение. Доля предприятий с ростом внешних поставок уменьшилась с 30,3% до 26,4%, а сокращавших экспорт увеличилась с 19,7% до 23,6%.

Средний портфель новых заказов почти не изменился — 2,7 месяца против 2,6 месяца в августе.

Неопределенность резко возросла

Почти половина опрошенных предприятий — 47,5% — в сентябре не смогли спрогнозировать, что будет с их деятельностью через два года. В августе таковых было 40%.

В то же время среди тех компаний, которые все же планируют будущую деятельность, доля рассчитывающих на расширение бизнеса в течение двух лет выросла с 8% до 10,8%.

Бизнес ожидает нового роста цен

ИЭД зафиксировал резкое усиление ценового давления.

В сентябре 51,5% предприятий сообщили о существенном удорожании сырья и материалов против 39,9% в августе.

Доля компаний, повысивших цены на готовую продукцию, выросла почти на 11 процентных пунктов — до 48,9%.

В ближайшие три месяца роста цен на сырье ожидают 58,3% предприятий, а готовой продукции — 55,6%.

Воздушные тревоги бьют по производству

Самым распространенным следствием воздушных тревог бизнес назвал потерю рабочего времени — об этом сообщили 58,7% предприятий.

Еще 49,5% были вынуждены останавливать производственные мощности, 38,1% — работу административных и офисных подразделений, а 33,6% зафиксировали снижение объемов производства или предоставления услуг.

Только 4,5% предприятий заявили, что воздушные тревоги не оказали негативного влияния на их работу.

Наибольшие потери рабочего времени из-за тревог зафиксировали в Запорожской области — 25,4%, далее следуют Харьковская — 13,8%, Сумская — 13,7%, Кировоградская — 13% и Днепропетровская — 11%.

По оценке ИЭД, эскалация боевых действий и атаки на гражданскую инфраструктуру уже заметно влияют на поведение бизнеса и экономическую активность.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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