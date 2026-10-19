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19 октября 2026, 13:15 Читати українською

Банкротство в Украине набирает обороты: за год количество дел выросло на 37%

В Украине четвертый год подряд растет количество дел о неплатежеспособности физических лиц. За девять месяцев 2026 года их зафиксировано 1293 — на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Изменилось и гендерное распределение: среди лиц, проходящих по таким делам, теперь больше женщин, чем мужчин. Об этом сообщает Opendatabot.

В Украине четвертый год растет количество дел о неплатежеспособности физических лиц.
Банкротство украинцев набирает обороты. ФОТО: Pexels
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За девять месяцев 2026 года в Украине зафиксировали 1293 дела о банкротстве физических лиц. Это на 37% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Рост продолжается уже четвертый год подряд, а всего с 2021 года в стране зафиксировано 5014 случаев по делам о неплатежеспособности.

В этом году среди участников таких дел впервые, согласно приведенным данным, преобладают женщины. Они фигурируют в 685 делах, тогда как мужчины — в 608. В прошлом году соотношение было противоположным.

Самая многочисленная возрастная группа среди людей, проходящих процедуру банкротства, — от 25 до 45 лет. На нее приходится 68% всех случаев. Самому младшему участнику дела 20 лет, самому старшему — 77.

По количеству дел лидирует Киев, где суды рассматривают 228 производств. На втором месте Киевская область со 130 делами, на третьем — Львовская область со 109. В то же время быстрее всего количество дел возросло в Кировоградской области — более чем вдвое.

Процедура банкротства не означает автоматического списания всех долгов. Часть обязательств человеку все равно придется погасить. Кроме того, в течение пяти лет после признания банкротом он должен сообщать об этом статусе, если берет кредит.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
19 октября 2026, 14:17
#
«хуже нє будєт!» — в.о.з.
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