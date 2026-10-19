Доллар и евро пошли вверх: курс валют на 19 октября

В понедельник, 19 октября, средний курс доллара прибавил 3 копейки в покупке и продаже. Курс евро вырос на 4 копейки в покупке и на 7 копеек в продаже.

Средний курс доллара прибавил 3 копейки в покупке и продаже. Курс евро вырос на 4 копейки в покупке и на 7 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,71−45,23 грн. Евро покупают за 50,23 грн., а продают за 50,92 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,98−45,15 грн, евро — 50,75−50,99 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,91−44,95 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,41−50,45 грн.

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