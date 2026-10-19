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19 октября 2026, 9:27 Читати українською

Украинцы стали гораздо меньше покупать авто из Китая: какие модели самые популярные

С января по сентябрь 2026 года украинцы приобрели 9184 легковушки, ввезенные из Китая. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает «Укравтопром».

С января по сентябрь 2026 года украинцы приобрели 9184 легковушки, ввезенные из Китая.
З січня по вересень 2026 року українці придбали 9184 легковики, ввезені з Китаю.
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Из них 7251 автомобиль был новым — на 40% меньше в годовом исчислении. Еще 1933 авто — подержанные, их количество сократилось на 26%.

Доля электромобилей резко снизилась

Электромобили остаются самой категорией среди автомобилей из Китая, однако их доля заметно сократилась — до 53% против 87% в прошлом году.

На гибриды пришлось 26% приобретенных машин, на бензиновые автомобили — 18%, на дизельные — 3%.

Какие новые авто покупали чаще всего

Самым популярным новым легковушкой китайского происхождения стал BYD Sea Lion 06 — 862 авто.

В пятерку также вошли BYD Leopard 3−513 машин, ZEEKR 001−338, Volkswagen ID.UNYX-306 и Chery Tiggo 4−284.

Лидеры среди подержанных авто

Среди подержанных машин, ввезенных из Китая, первое место занял BYD Song L — 198 автомобилей.

Далее следуют ZEEKR 7X — 124 авто, Buick Envision — 106, BYD Sea Lion 05 — 104 и BYD Sea Lion 06 — 103.

Таким образом, за девять месяцев 2026 года рынок автомобилей из Китая существенно сократился, а его структура стала более разнообразной: доля электромобилей снизилась, тогда как гибриды и бензиновые модели заняли заметно большую часть продаж.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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