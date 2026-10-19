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19 октября 2026, 8:43 Читати українською

Денег не хватает даже на базовые покупки: сколько украинцев живут за счет кредитов

27% украинцев вынуждены пользоваться кредитными средствами или рассрочкой для покрытия повседневных расходов, в частности, на продукты питания, одежду, обувь и бытовые товары. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и діло».

27% украинцев вынуждены пользоваться кредитными средствами или рассрочкой для покрытия повседневных расходов, в частности, на продукты питания, одежду, обувь и бытовые товары.
27% украинцев вынуждены пользоваться кредитными средствами или рассрочкой для покрытия повседневных расходов
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В частности, 14% опрошенных регулярно покупают базовые товары в кредит из-за постоянной нехватки денег, а еще 13% прибегают к займам в случае временных финансовых затруднений или задержки доходов.

Более половины обходится без кредитов

В то же время, 53% респондентов не используют кредитные средства для обеспечения повседневных потребностей.

Из них 29% покупают базовые товары исключительно за собственные деньги, а еще 24% не пользуются ссудами или не имеют соответствующих кредитных продуктов.

Отдельно 20% респондентов используют кредиты не из-за нехватки средств: 14% пользуются кредитным лимитом в пределах льготного периода для удобства или выгоды, а 6% — для приобретения техники и других товаров длительного пользования.

Женщины чаще покупают базовые товары в кредит

Регулярно пользуются кредитами из-за нехватки денег 17% опрошенных женщин против 11% мужчин.

В то же время мужчины чаще вообще не имеют кредитных карт или не пользуются такими финансовыми продуктами — 28% против 20% среди женщин.

Среди людей в возрасте 30−44 лет доля тех, кто регулярно финансирует базовые покупки кредитными средствами, составляет 17%. Молодежь 18−29 лет чаще всего использует ссуды как временную поддержку во время финансовых трудностей — 23%.

В селах кредиты чаще становятся «финансовой подушкой»

Среди жителей областных центров 33% оплачивают базовые покупки исключительно собственными средствами. В небольших городах и поселках таких 29%, а в селах — 26%.

В то же время, разовое использование кредитов из-за нехватки денег или задержки доходов растет от 10% в областных центрах до 17% в селах.

Чаще регулярно покупают базовые товары в кредит из-за нехватки средств жители небольших городов и поселков — 17%.

Война и доходы влияют на финансовое поведение

Результаты опроса также показывают существенные региональные отличия. На Западе 18% респондентов регулярно пользуются кредитами для базовых нужд из-за нехватки средств, тогда как в Киеве более распространено использование кредитного лимита в пределах льготного периода — 24% против 14% в среднем по стране.

Исследования проводились с 25 сентября по 1 октября 2026 методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1200 респондентов от 18 лет со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Заявленная статистическая погрешность для показателей близких к 50% не превышает 2,89%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
19 октября 2026, 10:07
#
По кредитным картам укрбанки за б/н оплату продуктов питания предлагают
кешбек от 1% до 3% а иногда 5% и более — так почему бы умным людям
не воспользоваться предложениями банков вместо того, чтобы снимать
с зарплатных или пенсионных карт наличку, а затем с той же наличкой
опять морочить и себе и кассирам торговых сетей голову.
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0
chc788
chc788
19 октября 2026, 10:58
#
А я скажу чому, це одно з причин, наше older generation навчені розвалом СССР і по це день приводять в приклад, тому і знімають відразу. Одним словом «недовіра банківській структурі»
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 октября 2026, 11:09
#
Не вигадуйте дурниць.

В срср не було зарплатних проектів в банках та банківських
карток — з/п видавали в касах на роботі а пенсії на укрпошті.

Звісно, що можна було написати заяву про перерахування
з/п на рахунок в Ощадбанку — але це були поодинокі випадки.
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0
chc788
chc788
19 октября 2026, 12:26
#
Я вам говорю про зовсім інші речі. При чому тут картки в УССР? Я говорю про недовіру банкам. Коли розвалився «совок». Що вийшло з того, всі ми знаємо. Так ось я вам і говорю на прикладі людей яких я знаю. Вони не довіряють гроші банкам.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 октября 2026, 10:19
#
В Украине большой % теневой экономики, а это подразумевает
преимущественно наличный рассчёт и сокрытие доходов
от налогообложения, а значит и указание недостоверных,
а точнее, заниженных данных в различных опросах.
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