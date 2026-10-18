Вместе с благотворительным фондом «Гуркіт» помогаем собрать средства на мобильную ремонтную мастерскую RENCH Х для 47-й отдельной механизированной бригады «Магура».
Finance.ua поддерживает сбор на мобильную ремонтную мастерскую для 47-й бригады «Магура»
Наземные роботизированные комплексы (НРК) перевозят грузы и эвакуируют раненых, помогая сохранять жизнь военных. Но когда техника выходит из строя, из-за нехватки ремонтных мощностей она может неделями ждать восстановления.
Мобильная мастерская позволит ремонтировать НРК непосредственно вблизи фронта и быстрее возвращать их для выполнения задач.
🎯 Цель сбора — 3 000 000 грн.
Как присоединиться?
💙 Сделайте донат на комфортную для вас сумму.
💙 Откройте собственную банку или распространите информацию о сборе среди друзей.
Каждая гривна помогает быстрее возвращать технику в работу, чтобы она могла и дальше выполнять важные задачи на фронте.
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Источник: Минфин
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