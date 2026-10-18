Finance.ua поддерживает сбор на мобильную ремонтную мастерскую для 47-й бригады «Магура»

Вместе с благотворительным фондом «Гуркіт» помогаем собрать средства на мобильную ремонтную мастерскую RENCH Х для 47-й отдельной механизированной бригады «Магура».

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Наземные роботизированные комплексы (НРК) перевозят грузы и эвакуируют раненых, помогая сохранять жизнь военных. Но когда техника выходит из строя, из-за нехватки ремонтных мощностей она может неделями ждать восстановления.

Мобильная мастерская позволит ремонтировать НРК непосредственно вблизи фронта и быстрее возвращать их для выполнения задач.

🎯 Цель сбора — 3 000 000 грн.

Как присоединиться?

💙 Сделайте донат на комфортную для вас сумму.

💙 Откройте собственную банку или распространите информацию о сборе среди друзей.

Каждая гривна помогает быстрее возвращать технику в работу, чтобы она могла и дальше выполнять важные задачи на фронте.