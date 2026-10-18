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18 октября 2026, 16:55 Читати українською

Меньше сделок, более высокие цены: жилье в Испании для иностранцев подорожало до рекорда

В первом полугодии 2026 года иностранные граждане приобрели в Испании 62 327 объектов жилой недвижимости, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Генерального совета нотариусов Испании.

В первом полугодии 2026 года иностранные граждане приобрели в Испании 62 327 объектов жилой недвижимости, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Средняя цена жилья, приобретенного иностранцами, выросла на 9,4% — до рекордных €2 644 за кв. м.
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В то же время, средняя цена жилья, приобретенного иностранцами, выросла на 9,4% — до рекордных €2 644 за кв. м. Доля иностранцев в общем количестве сделок с жильем снизилась до 18,3% по сравнению с 19,2% годом ранее и 20,3% в 2024 году.

Нерезиденты сократили покупки больше всего

Иностранцы, не имеющие статуса резидента Испании, приобрели 22 940 объектов, что на 18% меньше в годовом исчислении. На них пришлось 36,8% всех сделок иностранных покупателей.

Иностранцы-резиденты купили 39387 объектов, или 63,2% от общего количества. Их активность сократилась на 10%.

Несмотря на падение количества сделок, цены продолжили расти. Нерезиденты платили в среднем €3493 за кв. м, что на 11,8% больше, чем в прошлом. Для иностранцев-резидентов средняя цена составила €2102 за кв. м (+9,8%), а для граждан Испании — €1 971 (+8,7%).

Кто покупает больше всего

Самыми активными иностранными покупателями впервые стали граждане Марокко — 4 960 сделок, или 8% всех покупок иностранцев.

Британцы опустились на второе место с 4541 соглашением, далее следуют граждане Италии — 4109, Румынии — 3974 и Германии — 3907.

Самую дорогую недвижимость покупали граждане США — в среднем по €3 948 за кв. м. Далее следуют покупатели из Швеции (€3 839), Германии (€3 763), Швейцарии (€3 760) и Норвегии (€3 588).

Сколько жилья покупают украинцы

Украинцы остаются заметной группой иностранных покупателей.

По данным Коллегии регистраторов Испании, в первом квартале 2026 года на граждан Украины пришлось 3,08% покупок жилья иностранцами или ориентировочно 764 сделки.

Во втором квартале доля составила 2,94%, что соответствует примерно 789 покупкам.

Таким образом, за первое полугодие украинцы могли приобрести около 1,55 тысячи объектов жилья.

В то же время, эти данные нельзя напрямую сравнивать со статистикой нотариусов: две системы используют различные этапы учета сделок и методологию.

Где иностранцы покупают больше всего

Высокая активность нерезидентов сохраняется в прибрежных и туристических регионах. В Валенсийском автономном сообществе они приобрели 9250 объектов, в Андалусии — 5800, на Канарских островах — 2046.

Среди иностранцев-резидентов больше всего сделок пришлось на Каталонию — 8516, Валенсию — 8196 и Андалусию — 6007.

Спрос иностранцев сократился почти во всех регионах Испании, однако цены выросли в 15 из 17 автономных сообществ.

Самое большое жилье для иностранцев подорожало в Кантабрии — на 23%, Астурии — на 22,3%, Эстремадуре — на 16,4%, Валенсии — на 15,6% и Мадриде — на 15,4%.

Таким образом, испанский рынок входит в фазу, когда количество сделок с иностранцами сокращается, но стоимость приобретаемого ими жилья продолжает устанавливать новые максимумы.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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