В Киеве средняя цена паркоместа или гаража составляет $34 тысячи. Это сопоставимо со стоимостью отдельной комнаты, а в некоторых городах паркинг стоит более $20 тысяч. Об этом говорится в данных ЛУН.
Паркинг по цене комнаты: сколько стоит паркоместо в Киеве и других городах.
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Где самые дорогие паркоместа
«Столичные паркинги самые дорогие в Украине. Паркоместо в Киеве стоит еще одна комната. Двухкомнатная квартира в столице в среднем сейчас стоит $100 тысяч, однокомнатная — $68 тысяч, а средняя цена на паркоместо или гараж составляет $34 тысячи», — говорят в ЛУН.
Паркоместа и гаражи на вторичке:
- Житомир — $30 тыс.
- Луцк — $25 тыс.
- Ивано-Франковск — $20 тыс.
- Львов — $17 тыс.
- Чернигов — $5,9 тыс.
- Кропивницкий — $4,8 тыс.
Источник: Минфин
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