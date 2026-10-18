Паркинг по цене комнаты: сколько стоит паркоместо в Киеве и других городах.

В Киеве средняя цена паркоместа или гаража составляет $34 тысячи. Это сопоставимо со стоимостью отдельной комнаты, а в некоторых городах паркинг стоит более $20 тысяч. Об этом говорится в данных ЛУН.

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Где самые дорогие паркоместа

«Столичные паркинги самые дорогие в Украине. Паркоместо в Киеве стоит еще одна комната. Двухкомнатная квартира в столице в среднем сейчас стоит $100 тысяч, однокомнатная — $68 тысяч, а средняя цена на паркоместо или гараж составляет $34 тысячи», — говорят в ЛУН.

Паркоместа и гаражи на вторичке: