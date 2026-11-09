В понедельник, 9 ноября, средний курс доллара потерял 3 копейки в покупке и 1 копейку в продаже. Курс евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Евро просел на 15 копеек, доллар тоже в минусе: курс валют 9 ноября
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,29−45,97 грн. Евро покупают за 50,60 грн, а продают за 51,50 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,08−46,30 грн, евро — 51,55−51,85 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 45,23−45,26 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,55−50,57 грн.
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Источник: Минфин
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