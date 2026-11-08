Мошенники выманивают у европейцев почти €480 тысяч каждый час: как работают новые схемы

В 2024 году ущерб от платежного мошенничества в Европейской экономической зоне достиг €4,2 млрд, или около €480 тыс. ежечасно. Мошенники все чаще не взламывают банковские счета, а убеждают людей самостоятельно перечислять средства. На этом фоне в Евросоюзе обсуждается усиление ответственности онлайн-платформ и сотрудничества с банками. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Мошенники все чаще не взламывают банковские счета, а убеждают людей самостоятельно перечислять средства.

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Как изменились убытки от мошенничества

По данным ЕЦБ и EBA, наибольший ущерб приходился на мошеннические кредитные переводы — €2,2 млрд. Еще €1,33 млрд составили потери мошеннических операций с платежными карточками.

При этом около 85% ущерба от мошеннических кредитных переводов понесли сами пользователи платежных услуг. Часто это происходило из-за манипуляций, когда пострадавшие самостоятельно инициировали переводы на счета злоумышленников.

Почему мошенники используют социальные сети

По информации, обнародованной в ходе Compliance Council, онлайн-платформы стали одним из ключевых каналов привлечения жертв финансового мошенничества.

Злоумышленники используют фальшивые инвестиционные предложения, поддельную рекламу, мессенджеры и методы социальной инженерии.

В отчете Revolut за 2025 год отмечается, что платформы Meta являлись источником 44% зарегистрированных случаев мошенничества с авторизованными переводами среди клиентов, охваченных исследованием.

Отдельное внимание привлекло расследование Reuters по рекламе в Facebook и Instagram. По внутренним оценкам Meta, полученным журналистами, примерно 10% доходов компании в 2024 году могли быть связаны с рекламой мошеннических схем и других запрещенных товаров и услуг.

В Meta отрицали корректность такой трактовки, назвав оценку слишком широкой и заявили об усилении борьбы с мошеннической рекламой.

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Что планирует Евросоюз

На ноябрьском заседании Compliance Council представитель Еврокомиссии Река Горват призвала банки активнее сообщать о подозрительных мошеннических схемах на онлайн-платформах, используя механизмы европейского Закона о цифровых услугах (Digital Services Act).

Обсуждается также расширение сотрудничества между финансовыми учреждениями, платежными компаниями и технологическими платформами для предотвращения мошенничества.

Одной из проблем остается обмен информацией о подозрительных транзакциях, который должен соответствовать законодательству о защите персональных данных.

Показательным примером явилась нидерландская инициатива Transaction Monitoring Netherlands (TMNL), созданная пятью крупными банками для совместного мониторинга транзакций. Ее деятельность в предыдущем формате решили свернуть из-за необходимости адаптации к новым европейским правовым требованиям.

Новые правила обмена банковскими данными

Европейский орган по противодействию отмыванию средств (AMLA) совместно с Европейским советом по защите данных (EDPB) готовят рекомендации по законному обмену информацией между финансовыми учреждениями.

Новые положения европейского регулирования, которые будут разрешать такой обмен в определенных пределах, начнут применяться с 10 июля 2027 года.

Цель — улучшить выявление финансовых преступлений, одновременно обеспечивая защиту персональных данных клиентов.

Таким образом, в ЕС все больше внимания уделяют не только блокированию мошеннических платежей, но и предотвращению схем еще на этапе привлечения потенциальных жертв.