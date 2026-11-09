В Украине уточнили правила бронирования автомобильных номеров онлайн: кто может воспользоваться услугой

В Украине забронировать желаемую комбинацию цифр автомобильного номерного знака через электронный кабинет водителя могут только физические лица. Для предприятий и организаций такая услуга пока недоступна. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД .

В Украине забронировать желаемую комбинацию цифр автомобильного номерного знака через электронный кабинет водителя могут только физические лица.

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Кто может забронировать номер онлайн

В МВД объяснили, что электронный сервис предусматривает персональную идентификацию граждан через квалифицированную электронную подпись (КЭП), Дия. Подпись или BankID.

При этом действует важное ограничение: забронированный номерной знак можно закрепить только за автомобилем, владельцем которого является бронирование.

К примеру, если мужчина забронировал желаемую комбинацию цифр, установить такой номер на автомобиль, зарегистрированный на жену, нельзя.

В то же время выбрать номер онлайн можно даже до покупки автомобиля. Срок бронирования составляет до 15 дней.

Как забронировать автомобильный номер

Для бронирования необходимо авторизироваться в Кабинете водителя, выбрать услугу «Бронирование номерных знаков», указать регион и сервисный центр МВД.

После этого пользователь может выбрать желаемую комбинацию цифр из списка доступных номеров и оплатить услугу онлайн.

Как получить номер юридическим лицам

Для юридических лиц действует иной порядок. Представители компаний могут выбрать номерной знак только при личном посещении территориального сервисного центра МВД.

Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться через систему «Е-запись» и подготовить документы, подтверждающие полномочия представителя предприятия.

В частности, понадобятся документ, удостоверяющий личность, поручения и учредительные документы компании.

В ходе регистрационных действий представитель юридического лица сможет выбрать желаемую комбинацию из имеющихся номерных знаков.

В МВД отмечают, что функционал Кабинета водителя пока не предусматривает онлайн-бронирование номеров для корпоративного транспорта.