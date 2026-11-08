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8 ноября 2026, 12:42 Читати українською

Украина может получить еще $15 млрд от США: что планируют демократы после победы на выборах

Представители Демократической партии в Конгрессе США после победы на промежуточных выборах 3 ноября готовят новый пакет военной помощи Украине в объеме около $15 млрд. Среди приоритетов — поддержка украинской энергетики, усиление противовоздушной обороны и введение дополнительных санкций против россии. Об этом 7 ноября сообщила Financial Times со ссылкой на источники в Конгрессе США.

Представители Демократической партии в Конгрессе США после победы на промежуточных выборах 3 ноября готовят новый пакет военной помощи Украине в объеме около $15 млрд.
Демократы намерены использовать свои бюджетные и контрольные полномочия по усилению американской поддержки Украины
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На что планируют направить $15 млрд

По информации издания, демократы намерены использовать свои бюджетные и контрольные полномочия по усилению американской поддержки Украины.

Среди основных направлений:

  • Помощь украинской энергетической инфраструктуре в преддверии зимы.
  • Снабжение ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.
  • Обеспечение непрерывного обмена разведывательными данными.
  • Поддержка спутниковой связи, в частности Starlink.
  • Ужесточение экономических санкций против росии.

Сторонники Украины в Конгрессе стремятся обеспечить дополнительную поддержку еще до января 2027, когда новоизбранные законодатели начнут работу.

Одним из возможных инструментов станет ежегодный закон об оборонной политике США — National Defense Authorization Act (NDAA). В него могут включить поправки по военной помощи Украине и санкционной политике.

Демократы хотят ужесточить санкции против россии

Отдельным направлением работы нового Конгресса станет пересмотр законодательства о санкциях против россии.

По данным FT, демократы планируют внести изменения в санкционный закон, связанный с инициативой сенатора Линдси Грэма.

Цель — ограничить возможности администрации президента Дональда Трампа ослаблять санкции против российской экономики.

Этот вопрос приобрел особое значение после решения Трампа применить исключения из санкционного режима, что позволило поставки российского дизельного топлива на мировые рынки.

Конгресс будет проверять работу Starlink

Представители Демократической партии также намерены усилить контроль за работой спутниковой системы Starlink, используемой украинскими военными.

Поводом послужили сообщения о замедлении работы сервиса, что могло осложнить противодействие российским атакам.

По информации FT, представители сенатского комитета по иностранным делам обратились к Илону Маску с требованием сохранить документацию, связанную с инцидентом.

Читайте: Сенатор США требует расследовать ограничения Starlink для Украины после удара рф по трем киевским ТЭЦ

Кроме того, демократы планируют проверить отдельные решения администрации Трампа по поводу россии, а также возможные конфликты интересов американских чиновников, вовлеченных в международные переговоры.

Смогут ли демократы принять пакет помощи

Несмотря на победу на промежуточных выборах и получение контроля над обеими палатами Конгресса, у демократов нет достаточного количества голосов для самостоятельного преодоления президентского вето.

Для этого необходима поддержка двух третей членов Палаты представителей и Сената.

Следовательно, реализация новых инициатив по Украине будет зависеть также от позиции части республиканцев.

Как мы писали, SpaceX Маска ночью ограничила скорость работы Starlink в движении для StarShield.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Aleksandr09
Aleksandr09
8 ноября 2026, 12:51
#
Клоун сказал что должны 16…
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