Реестр банковских счетов в Украине: будут ли видеть правоохранители остатки и движение средств

Создание единого реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц в Украине не предусматривает раскрытие информации об остатках средств или проведенных операциях. Реестр позволит правоохранителям быстрее устанавливать банки, у которых подозреваемые имеют счета. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в подкасте «Следи за деньгами», созданном общественной организацией AML HUB, пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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Какую информацию будет содержать реестр

По словам министра, реестр, создание которого предусмотрено законопроектом № 14327-д, будет содержать только идентификационные данные владельцев счетов и информацию о банках, в которых эти счета открыты.

Данных о суммах на счетах, движении денег и содержании банковских сейфов в реестре не будет.

Марченко пояснил, что новый механизм должен упростить работу правоохранителей в ходе финансовых расследований.

«Вместо того, чтобы подавать запросы в 50 банков, они могут запросить три конкретных банка, где видят, что эти счета есть. Как это отразится на гражданах? Никак. Никто этого даже не почувствует», — отметил министр.

Доступ в реестр предусматривается для определенных законом уполномоченных органов. Получение детальной банковской информации потребует отдельных правовых оснований.

Почему реестр необходим для поступления в SEPA

Марченко подчеркнул, что создание реестра является частью законодательных изменений, необходимых для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

По его словам, Молдова, Черногория и Сербия значительно быстрее продвигали соответствующие изменения, в то время как в Украине вопрос вызвал длительные дискуссии.

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Министр считает, что промедление с принятием законодательства откладывает возможности интеграции Украины в европейское платежное пространство.

На каком этапе законопроект

Доработанный законопроект № 14327-д зарегистрирован 6 апреля 2026 года. Согласно данным Верховной Рады, по состоянию на 8 ноября документ ожидает рассмотрения парламентом.

Ранее Европейская комиссия призвала Украину ускорить его принятие и изъять положения, позволяющие откладывать запуск реестров и доступ к ним уполномоченных органов до периода до вступления Украины в ЕС. Принятие документа должно приблизить украинское законодательство к европейским стандартам финансового мониторинга и создать предпосылки для присоединения к SEPA.

Напомним, в декабре 2025 года Кабинет министров одобрил пакет законопроектов, необходимых для присоединения Украины к Единой зоне платежей к евро (SEPA).