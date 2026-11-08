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8 ноября 2026, 14:10 Читати українською

Реестр банковских счетов в Украине: будут ли видеть правоохранители остатки и движение средств

Создание единого реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц в Украине не предусматривает раскрытие информации об остатках средств или проведенных операциях. Реестр позволит правоохранителям быстрее устанавливать банки, у которых подозреваемые имеют счета. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в подкасте «Следи за деньгами», созданном общественной организацией AML HUB, пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Создание единого реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц в Украине не предусматривает раскрытие информации об остатках средств или проведенных операциях.
Марченко пояснил, что новый механизм должен упростить работу правоохранителей в ходе финансовых расследований.
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Какую информацию будет содержать реестр

По словам министра, реестр, создание которого предусмотрено законопроектом № 14327-д, будет содержать только идентификационные данные владельцев счетов и информацию о банках, в которых эти счета открыты.

Данных о суммах на счетах, движении денег и содержании банковских сейфов в реестре не будет.

Марченко пояснил, что новый механизм должен упростить работу правоохранителей в ходе финансовых расследований.

«Вместо того, чтобы подавать запросы в 50 банков, они могут запросить три конкретных банка, где видят, что эти счета есть. Как это отразится на гражданах? Никак. Никто этого даже не почувствует», — отметил министр.

Доступ в реестр предусматривается для определенных законом уполномоченных органов. Получение детальной банковской информации потребует отдельных правовых оснований.

Почему реестр необходим для поступления в SEPA

Марченко подчеркнул, что создание реестра является частью законодательных изменений, необходимых для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

По его словам, Молдова, Черногория и Сербия значительно быстрее продвигали соответствующие изменения, в то время как в Украине вопрос вызвал длительные дискуссии.

Читайте: ЕС требует ускорить запуск реестров счетов и сейфов для присоединения к системе быстрых платежей SEPA — депутат

Министр считает, что промедление с принятием законодательства откладывает возможности интеграции Украины в европейское платежное пространство.

На каком этапе законопроект

Доработанный законопроект № 14327-д зарегистрирован 6 апреля 2026 года. Согласно данным Верховной Рады, по состоянию на 8 ноября документ ожидает рассмотрения парламентом.

Ранее Европейская комиссия призвала Украину ускорить его принятие и изъять положения, позволяющие откладывать запуск реестров и доступ к ним уполномоченных органов до периода до вступления Украины в ЕС. Принятие документа должно приблизить украинское законодательство к европейским стандартам финансового мониторинга и создать предпосылки для присоединения к SEPA.

Напомним, в декабре 2025 года Кабинет министров одобрил пакет законопроектов, необходимых для присоединения Украины к Единой зоне платежей к евро (SEPA).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+15
TAN72
TAN72
8 ноября 2026, 14:49
#
Кому какое дело где я храню свои деньги или это для того чтобы знать если они у меня 😂
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 ноября 2026, 16:24
#
Храните свои сбережения, если они конечно есть,
под матрасом и никто о них знать не будет.
+
+15
Три літри
Три літри
8 ноября 2026, 15:51
#
Яка дурня. Для того щоб знати в якому банку у людини рахунок — нетреба ніякого реєстру — відповідь на питання є в номері рахунку.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 ноября 2026, 16:29
#
«відповідь на питання є в номері рахунку.»

Звісно, якщо знати номер рахунку в IBAN-форматі - от як раз для
такого знання і планується створити реєстр рахунків фіз.осіб.
+
0
Три літри
Три літри
8 ноября 2026, 17:21
#
А в якому ще форматі зараз можна знати номер рахунку? Просвітіть які ще бувають формати?
+
+15
Pasha1233
Pasha1233
8 ноября 2026, 17:04
#
А до чого тут менти? Зовсім поліцейська держава?
Представники ТЦК (центру комплектування) побили чоловіка в мікроавтобусі в присутності поліцейського і силоміць витягли його назовні.
https://www.facebook.com/reel/1142438234961625
І так кожен день плюс рекет катування і вбивства, он Лубінець вже навіть волає про вбивства, але і його ніхто не чує.
Ставляться до людей як до собак, скоро і все майно холопів піде міндичам. А проплачені експерти цілими днями улюлюкають за диктатуру. Буде ща Нємьоллєром.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 ноября 2026, 17:49
#
Яким боком ТЦК до реєстру рахунків.

Вам не подобається примусова мобілізація — то йдіть до ВСУ добровільно
захищати Україну, але всі патріоти-добровольці вже закінчились, а ворог
не зупиняеться та продовжує війну, вбиваючи українців як на фронті так і в тилу.
+
0
TAN72
TAN72
8 ноября 2026, 18:40
#
Укажчику вы знаете что за…
+
0
Pumbovik
Pumbovik
8 ноября 2026, 20:50
#
Дай людям добровольно покинуть государство а не примусово сидеть за егозой, вот иди и бей
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