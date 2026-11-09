Налоговая заблокировала НДС-накладные на 3,47 млрд грн: количество рисковых плательщиков растет четвертый месяц подряд

В сентябре 2026 года Государственная налоговая служба заблокировала налоговые накладные и расчеты корректировки 9,5 тыс. плательщиков НДС. Общая сумма налога в этих документах составила 3,47 млрд грн. В то же время количество плательщиков, внесенных в перечень рисковых, возросло до 13 399 — это на 128 больше, чем месяцем ранее. Об этом пишет народная депутат Нина Южанина, опираясь на данные, полученные в ответ на депутатское обращение.

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Сколько плательщиков попали под блокировку

По состоянию на 1 октября 2026 года в Украине насчитывалось 249 тыс. плательщиков НДС — почти на 400 больше, чем месяцем ранее. Налоговые накладные и расчеты корректировки на регистрацию в Едином реестре налоговых накладных в сентябре подавали 161 тыс плательщиков, или 65% от общего количества.

По сравнению с августом количество таких плательщиков увеличилось на 1%, количество поданных документов — на 8%, а сумма НДС у них — на 3%.

Под блокировку попали накладные и расчеты корректировки 9,5 тыс плательщиков — это около 6% тех, кто подавал документы на регистрацию.

За месяц количество плательщиков, которым заблокировали документы, выросло на 1%, тогда как количество заблокированных накладных и расчетов корректировки сократилось на 4%. Однако сумма НДС у них увеличилась на 4% — с 3,465 млрд грн в августе до 3,47 млрд грн в сентябре.

Список рисковых плательщиков продолжает расти

По состоянию на 1 октября в список рисковых входили 13 399 плательщиков НДС. Это около 8% всех подающих накладные и расчеты корректировки на регистрацию.

В сентябре статус рисковых получили 403 плательщика. В то же время из перечня исключили 279:

238 — по решениям комиссий ГНС;

38 — по решениям судов;

автоматически — ни одного.

Следовательно, количество плательщиков в перечне за месяц увеличилось на 128.

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Налоговая разблокировала документы на 3 млрд грн

Параллельно в сентябре комиссии ГНС и суды разблокировали более 36,8 тыс. ранее остановленных налоговых накладных и расчетов корректировки. Это документы 7,5 тыс плательщиков на общую сумму НДС 3 млрд 4,6 млн грн.

По данным Южаниной, это самая большая сумма разблокированного НДС в течение одного месяца в 2026 году.

В то же время, средний объем заблокированного НДС в расчете на одного плательщика, чьи документы попали под ограничения, составил почти 365 млн грн. В августе этот показатель равнялся 354 млн грн.

Таким образом, в сентябре количество заблокированных налоговых накладных уменьшилось, но сумма НДС у них выросла. Одновременно продолжил увеличиваться перечень рисковых плательщиков: за месяц до него попало на 124 плательщика больше, чем было исключено.

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