Блэкауты возвращаются: спасет ли домашняя солнечная электростанция? Цены и риски (видео)

Реально ли пережить блекауты благодаря домашней солнечной электростанции? И сколько стоит энергонезависимость в 2026 году?

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В новом выпуске Александр Бондаренко разбирает два реальных сценария: солнечная электростанция для квартиры площадью 70 м² и частного дома на 100−120 м².

Считаем стоимость оборудования, установки, аккумуляторов и инверторов, а также выясняем, сколько электроэнергии можно получить зимой, осенью и весной.

Хватит ли домашней СЭС для защиты от продолжительных блекаутов?

Почему солнечные панели за $100 не спасут от отключений?

Как получить кредит до 480 000 грн. на энергоэффективность?

И действительно ли можно экономить до 21 000 грн ежегодно?

Ответы, реальные расчеты и риски — в новом выпуске.