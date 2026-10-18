Реально ли пережить блекауты благодаря домашней солнечной электростанции? И сколько стоит энергонезависимость в 2026 году?
Блэкауты возвращаются: спасет ли домашняя солнечная электростанция? Цены и риски (видео)
В новом выпуске Александр Бондаренко разбирает два реальных сценария: солнечная электростанция для квартиры площадью 70 м² и частного дома на 100−120 м².
Считаем стоимость оборудования, установки, аккумуляторов и инверторов, а также выясняем, сколько электроэнергии можно получить зимой, осенью и весной.
- Хватит ли домашней СЭС для защиты от продолжительных блекаутов?
- Почему солнечные панели за $100 не спасут от отключений?
- Как получить кредит до 480 000 грн. на энергоэффективность?
- И действительно ли можно экономить до 21 000 грн ежегодно?
Ответы, реальные расчеты и риски — в новом выпуске.
Источник: Минфин
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