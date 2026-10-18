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18 октября 2026, 11:27 Читати українською

В Германии усиливается волна банкротств: в сентябре обанкротились 1666 компаний

В Германии количество корпоративных банкротств остается на многолетних максимумах. Только в сентябре 2026 года неплатежеспособными стали 1666 компаний — почти вдвое больше среднего докризисного уровня около 900 предприятий. Об этом сообщает AUSNEWS со ссылкой на данные Института экономических исследований Галле (IWH).

В Германии количество корпоративных банкротств остается на многолетних максимумах.
В Германии количество корпоративных банкротств остается на многолетних максимумах.
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Количество банкротств росло в течение года

В первом квартале 2026 года IWH зафиксировал 4573 банкротства — самый высокий показатель более чем за 20 лет.

Во втором квартале их количество увеличилось еще на 9% — до 4996 случаев, что стало максимумом за 21 год.

По оценке Creditreform, за первое полугодие 2026 года в Германии произошло около 12 900 корпоративных банкротств — на 7,8% больше, чем годом ранее, и больше всего за первое полугодие с 2013 года.

Среди причин эксперты называют длительную слабость экономики, высокие затраты бизнеса, в частности на энергию, и накопившиеся финансовые проблемы после нескольких лет кризисов.

Какие регионы пострадали больше всего

По приведенным данным IWH, больше всего банкротств приходится на Северный Рейн-Вестфалию — 3341 случай.

На втором месте Бавария — 2125 банкротств, на третьем Баден-Вюртемберг — 1669.

Новые максимумы в третьем квартале также зафиксировали в Гамбурге, Гессене, Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге и Тюрингии.

Особенно сильное давление испытывают промышленные компании, автомобильный сектор и связанные с ним поставщики.

Под угрозой более 200 тысяч рабочих мест

По оценке Allianz Trade, по итогам 2026 г. банкротства компаний в Германии могут поставить под угрозу более 200 тыс. рабочих мест.

Проблемы одного предприятия часто распространяются на его поставщиков и кредиторов. По данным Федерального статистического ведомства, только в июне кредиторы заявили требования к неплатежеспособным компаниям на 3,9 млрд евро.

При завершенных процедурах банкротства кредиторам в среднем удается вернуть около 3,9−6,2% заявленной суммы долга.

Спасти компании удается все реже

Ухудшились и шансы крупных предприятий пережить процедуру неплатежеспособности.

По данным консалтинговой компании Falkensteg, в 2020 году удалось реструктуризировать или продать инвесторам 57% крупных компаний с оборотом от 10 млн евро, оказавшихся в процедуре банкротства.

В настоящее время этот показатель сократился до 32,1%.

Пройден ли пик

В третьем квартале количество банкротств сократилось на 2,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что может свидетельствовать об определенном ослаблении волны.

В то же время опережающие индикаторы IWH на октябрь остаются высокими. В институте ожидают, что до конца года количество банкротств может начать снижаться, однако их уровень остается исключительно высоким.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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