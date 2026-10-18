Золото за три месяца успело вырасти на 15%, а затем откатиться почти до начальных уровней.
Спасет ли золото от финансового кризиса? Прогноз цен и риски (видео)
Значит ли это завершение роста или готовится рынок к новому рывку?
Финансовый аналитик Евгений Халепа объясняет, почему золото еще рано списывать со счетов и при каких условиях его цена может снова приблизиться к $5 000.
- Сможет ли золото закрепиться выше $4200?
- Что откроет путь к $4 600−4 900?
- Почему финансовый кризис может спровоцировать новое падение цены до $3700−3900?
- И стоит ли инвесторам покупать золото после коррекции?
Разбираем макроэкономические характеристики, спрос на золото, технические сигналы и сценарии развития рынка.
Источник: Минфин
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