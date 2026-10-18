Спасет ли золото от финансового кризиса? Прогноз цен и риски (видео)

Золото за три месяца успело вырасти на 15%, а затем откатиться почти до начальных уровней.

Значит ли это завершение роста или готовится рынок к новому рывку?

Финансовый аналитик Евгений Халепа объясняет, почему золото еще рано списывать со счетов и при каких условиях его цена может снова приблизиться к $5 000.

Сможет ли золото закрепиться выше $4200?

Что откроет путь к $4 600−4 900?

Почему финансовый кризис может спровоцировать новое падение цены до $3700−3900?

И стоит ли инвесторам покупать золото после коррекции?

Разбираем макроэкономические характеристики, спрос на золото, технические сигналы и сценарии развития рынка.