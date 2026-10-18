Украинцы теперь будут видеть, куда летят дроны и ракеты

В приложении «Воздушная тревога» была запущена новая функция — карта ориентировочного движения вражеских беспилотников и ракет. Проект реализовали совместно Минцифры, Министерство обороны, Воздушные Силы Украины и украинские ИТ-компании. Об этом написал премьер-министр Сергей Корецкий.

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Что показывает карта

При воздушных атаках пользователи смогут получать в приложении проверенную военными информацию об ориентировочном направлении движения воздушных целей.

Цель нововведения — дать людям быстрый доступ к проверенным данным и уменьшить потребность искать информацию в непроверенных источниках.

Точное место целей не будет показывать

Разработчики отмечают, что карта не отображает точное местонахождение ракет или дронов в режиме реального времени.

Потому она не заменяет сигнал воздушной тревоги. В случае объявления необходимо сразу пройти в укрытие и оставаться там до официального отбоя.