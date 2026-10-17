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17 октября 2026, 16:16 Читати українською

Доллар показал наибольшее недельное падение более чем за месяц

Доллар завершил неделю сильнейшим падением более чем за месяц и прервал длившуюся четыре недели серию роста. Американская валюта оказалась под давлением из-за резкого снижения ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США в октябре, сообщает Bloomberg.

Доллар завершил неделю сильнейшим падением более чем за месяц и прервал длившуюся четыре недели серию роста.
Доллар завершил неделю сильнейшим падением более чем за месяц
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16 октября индекс Bloomberg Dollar Spot в данный момент терял 0,4%, а завершил торги снижением примерно на 0,2%. Это стало самым недельным падением доллара с 4 сентября.

Американская валюта подешевела против большинства основных валют, в то время как евро укрепился и прервал пятинедельную серию снижения.

Рынок снизил ставки на повышение ставки ФРС

Во время встреч МВФ в Бангкоке глава Федеральной резервной системы Кевин Уорш не дал сигналов по поводу дальнейшей монетарной политики или состояния экономики США.

Для рынка это была последняя возможность получить ориентиры перед началом традиционного периода информационной тишины ФРС в преддверии октябрьского заседания.

По оценке стратега CIBC Capital Markets Ноа Баффама, отсутствие новых сигналов усилило ожидание, что ФРС в октябре, по всей вероятности, не будет повышать ставку.

По данным CME FedWatch, вероятность повышения ставки на октябрьском заседании сейчас оценивается только в 17,2%. Еще месяц назад она приближалась к 50%.

В начале недели доллар, напротив, рос

На старте недели американская валюта укрепилась после выхода выше ожиданий данных по инфляции в США. Это усугубило предположение, что ФРС может продолжить повышение ставок.

Дополнительную неопределенность создали сильные данные по розничным продажам и ценам производителей. В то же время сигналы от представителей ФРС в последние дни оказались более мягкими, из-за чего ожидания октябрьского повышения ставки существенно ослабли.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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