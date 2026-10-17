Безработица среди молодежи в Европе достигает 30,8%: где ситуация самая сложная

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 октября 2026, 15:06 Читати українською

Безработица среди молодежи в Европе достигает 30,8%: где ситуация самая сложная

В августе 2026 года самый высокий уровень безработицы среди молодежи в Европе зафиксировали в Румынии — 30,8%, тогда как самый низкий — в Германии, 7,4%. Об этом свидетельствуют данные Евростата и Института трудовых прав. Показатель рассчитывается среди экономически активных людей в возрасте 15−24 лет, а в Великобритании — 16−24 года, говорится в данных Visualcapitalist.

В августе 2026 года самый высокий уровень безработицы среди молодежи в Европе зафиксировали в Румынии — 30,8%, тогда как самый низкий — в Германии, 7,4%.
В августе 2026 года самый высокий уровень безработицы среди молодежи в Европе зафиксировали в Румынии – 30,8%.
Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Всего в ЕС в августе насчитывалось почти 3 млн безработных в возрасте до 25 лет.

Где безработица среди молодежи самая высокая

После Румынии самые высокие показатели зафиксировали в Эстонии — 28,4%, Швеции — 23,8%, Финляндии — 23,3% и Испании — 22,7%.

В первую десятку также вошли Люксембург — 20,8%, Франция — 20,6%, Италия — 20,3%, Португалия — 19,8% и Бельгия — 19,1%.

Примечательно, что в Швеции и Финляндии молодежная безработица оказалась даже выше, чем в Испании, традиционно относящейся к странам с наибольшими проблемами трудоустройства молодежи.

Испания улучшает показатели

Несмотря на высокий текущий уровень ситуация в Испании существенно изменилась по сравнению с кризисным периодом.

В 2013 году молодежная безработица там превышала 50%, в то время как в августе 2026 года составила 22,7%.

Только за последний год показатель снизился на 2,3 процентных пункта. В то же время во Франции он, напротив, вырос на 1,2 п.п.

Одним из факторов изменений в Испании стала реформа рынка труда в 2021 году, которая ограничила использование краткосрочных контрактов. Доля временной занятости в экономике снизилась с 25,4% в конце 2021 года до примерно 16% в 2024 году.

Почему Германия имеет один из самых низких показателей

Германия отличается развитой системой дуального профессионального образования, объединяющей обучение в профессиональном заведении с оплачиваемой работой в компании.

Около половины выпускников школ выбирают такой путь, который включает более 300 профессий.

В 2025 году 89% немцев в возрасте 25−34 лет с профессиональной квалификацией работали. Такая модель не является единственной причиной низкой молодежной безработицы, однако обеспечивает более прямой переход от обучения к трудоустройству.

В то же время, уровень молодежной безработицы не показывает долю всех молодых людей без работы: он рассчитывается только среди тех, кто относится к экономически активному населению.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 28 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами