Безработица среди молодежи в Европе достигает 30,8%: где ситуация самая сложная

В августе 2026 года самый высокий уровень безработицы среди молодежи в Европе зафиксировали в Румынии — 30,8%, тогда как самый низкий — в Германии, 7,4%. Об этом свидетельствуют данные Евростата и Института трудовых прав. Показатель рассчитывается среди экономически активных людей в возрасте 15−24 лет, а в Великобритании — 16−24 года, говорится в данных Visualcapitalist.

В августе 2026 года самый высокий уровень безработицы среди молодежи в Европе зафиксировали в Румынии – 30,8%.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Всего в ЕС в августе насчитывалось почти 3 млн безработных в возрасте до 25 лет.

Где безработица среди молодежи самая высокая

После Румынии самые высокие показатели зафиксировали в Эстонии — 28,4%, Швеции — 23,8%, Финляндии — 23,3% и Испании — 22,7%.

В первую десятку также вошли Люксембург — 20,8%, Франция — 20,6%, Италия — 20,3%, Португалия — 19,8% и Бельгия — 19,1%.

Примечательно, что в Швеции и Финляндии молодежная безработица оказалась даже выше, чем в Испании, традиционно относящейся к странам с наибольшими проблемами трудоустройства молодежи.

Испания улучшает показатели

Несмотря на высокий текущий уровень ситуация в Испании существенно изменилась по сравнению с кризисным периодом.

В 2013 году молодежная безработица там превышала 50%, в то время как в августе 2026 года составила 22,7%.

Только за последний год показатель снизился на 2,3 процентных пункта. В то же время во Франции он, напротив, вырос на 1,2 п.п.

Одним из факторов изменений в Испании стала реформа рынка труда в 2021 году, которая ограничила использование краткосрочных контрактов. Доля временной занятости в экономике снизилась с 25,4% в конце 2021 года до примерно 16% в 2024 году.

Почему Германия имеет один из самых низких показателей

Германия отличается развитой системой дуального профессионального образования, объединяющей обучение в профессиональном заведении с оплачиваемой работой в компании.

Около половины выпускников школ выбирают такой путь, который включает более 300 профессий.

В 2025 году 89% немцев в возрасте 25−34 лет с профессиональной квалификацией работали. Такая модель не является единственной причиной низкой молодежной безработицы, однако обеспечивает более прямой переход от обучения к трудоустройству.

В то же время, уровень молодежной безработицы не показывает долю всех молодых людей без работы: он рассчитывается только среди тех, кто относится к экономически активному населению.