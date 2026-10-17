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17 октября 2026, 14:18 Читати українською

Банк Швеции хочет поскорее запустить цифровую крону

Центральный банк Швеции, Riksbank, призвал парламент побыстрее принять законы о запуске цифровой кроны (e-krona) — в связи с появлением цифрового евро и распространением долларовых стейблкоинов. Об этом пишет Cryptopolitan.

Центральный банк Швеции, Riksbank, призвал парламент побыстрее принять законы о запуске цифровой кроны (e-krona) — в связи с появлением цифрового евро и распространением долларовых стейблкоинов.
Центральный банк Швеции, Riksbank, призвал парламент побыстрее принять законы о запуске цифровой кроны (e-krona)
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Позиция регулятора

По мнению регулятора, главная причина, по которой стоило бы запустить цифровую валюту центробанк (CBDC) — безопасность. С цифровой кроной можно было бы проводить платежи как через шведские, так и через европейские платежные системы, даже при отключении электричества или возникновении перебоев в работе телекоммуникационных сетей, заявил ЦБ.

Riksbank уточнил, что создание инфраструктуры для цифровой кроны займет лет пять. Но сначала требуется одобрение парламента и внесение изменений в законодательство. Таким образом, даже если власти сейчас одобрят запуск e-krona, она может появиться не раньше 2030 года.

Сейчас Евросоюз активно работает над цифровым евро. Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует запустить пилотную программу в конце 2027 года, а полноценный запуск CBDC намечен на 2029 год — при условии появления соответствующих законов.

15 сентября ЕЦБ объявил о приеме заявок от компаний, работающих с электронной коммерцией в еврозоне и желающих участвовать в тестах. Выбранные компании протестируют бета-версию цифрового евро в специальной платежной среде. ЕЦБ хочет оценить, можно ли использовать цифровой евро в ежедневных транзакциях.

Швеция опасается, что будущая европейская платежная инфраструктура может поставить шведскую крону в невыгодное положение. Цифровой евро будет приниматься в Евросоюзе повсеместно, тогда как цифровая крона — лишь в Швеции, с ограниченным доступом к международным расчетам, пояснил центробанк.

Что вызывает опасения

Особые опасения у Riksbank вызывают стейблкоины, привязанные к доллару. По данным платформы Token Terminal, объем мирового рынка стейблкоинов составляет $301,4 млрд, из которых $299,9 млрд (99,5%) приходится на долларовые токены. На долю стейблкоинов, привязанных к евро, приходится лишь $913,1 млн (0,3%).

Однако по оценкам компании DECTA, с июля прошлого по июнь этого года рыночная капитализация восьми стейблкоинов, привязанных к евро и соответствующих регламенту о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA), выросла на 128% — с $295,6 млн до $673,9 млн.

Объем торгов увеличился на 43,1%, достигнув $67,3 млн. Банк Швеции предлагал узаконить государственную криптовалюту как платежное средство еще пять лет назад, на фоне массового отказа жителей страны от наличных в пользу цифровых платежей.

В прошлом году шведские демократы предложили создать госрезерв биткоинов для борьбы с инфляцией.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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