В Киеве одна из наихудших ситуаций в энергетике: правительство дало жесткие поручения

В Киеве остается одна из сложнейших ситуаций в энергосистеме страны. По итогам заседания Антикризисного энергетического штаба профильным ведомствам поручили в кратчайшие сроки реализовать комплекс мер по стабилизации энергоснабжения столицы. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

В Киеве остается одна из сложнейших ситуаций в энергосистеме страны.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отдельная задача — наверстать темпы строительства и подключения объектов распределенной генерации. Контроль за исполнением поручений возложен на Министерство энергетики.

Россия повторно атакует уже восстановленные объекты

В ходе заседания обсудили состояние энергосистемы, ремонт поврежденных объектов и обустройство их инженерной защиты.

Отмечается, что российские войска ежедневно атакуют энергетическую инфраструктуру по всей Украине — ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и ключевые подстанции. Часть объектов после восстановления снова испытывает повреждения.

Проверили запасы газа, угля и горючего

Отдельно штаб рассмотрел выполнение задач по накоплению газа, угля, мазута и горючего, а также формирование резерва оборудования для быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры.

Еще одним приоритетом определено ускорение строительства распределенной генерации по стране и привлечение международной помощи, в частности, через Фонд поддержки энергетики Украины.