Укрэнерго завершило реструктуризацию долга по облигациям на $825 млн

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» завершила реструктуризацию своих гарантированных «зеленых» облигаций устойчивого развития, выпущенных в 2021 году, на сумму $825 миллионов с доходностью 6,875% и сроком погашения в 2028 году. Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.

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Детали реструктуризации

По словам Шмыгаля, главный результат — около $135 млн сбережений, которые будут направлены на восстановление поврежденных российскими атаками электросетей и повышение устойчивости украинской энергосистемы.

«Это стало возможным, в частности, благодаря принятому Правительством по предложению Минэнерго постановлению по государственной гарантии для компании. По результатам реструктуризации общая сумма требования по еврооблигациям уменьшена с $1086 млн ($825 основная сумма и $261 млн начисленных процентов) до $494,75 млн под 8,6% годовых с окончательным погашением в 2041 году. Также выпущены новые негарантированные облигации на сумму $395 млн. под 8,5% годовых с погашением в 2031 году», — отметил Шмыгаль.

Операцию поддержали собственники 97,49% еврооблигаций. Для реструктуризации было привлечено финансирование при поддержке Международной финансовой корпорации развития США (DFC). Выпуск получил кредитный рейтинг Aa3 от Moody's.

По словам Шмыгаля, реструктуризация позволяет направить больше финансовых ресурсов на восстановление поврежденной сети и минимизировать нагрузку на тариф за услугу передачи электроэнергии.

Напомним

В ноябре 2021 года Укрэнерго выпустила зеленые еврооблигации на $825 млн под 6,875% годовых. Выпуск стал самым большим среди украинских несуверенных эмитентов. В июле 2022-го компания попросила инвесторов перенести погашение с ноября 2026 на ноябрь 2028, а осенью 2024 временно остановила платежи до завершения реструктуризации.

В апреле 2025 года «Укрэнерго» договорилась с инвесторами о выкупе части долга на $430 млн по цене до 65,125% номинала или обмене на новые облигации с погашением в 2031 году и ставкой 8,5% годовых. В апреле 2026-го сумма выкупа была увеличена до $445 млн. По оценке Fitch, на июнь 2026 года просроченные выплаты составили $240 млн, а рейтинг компании оставался на уровне RD — «ограниченный дефолт».

21 августа Кабмин подтвердил государственную гарантию по новому объему обязательств. Новые облигации также должны получить страхование от политических рисков от американской DFC. Операцию по реструктуризации компания запустила 28 августа.

8 октября «Укрэнерго» сообщила, что на участие согласились владельцы 97,49% непогашенных облигаций. Они подали заявки на $804,264 млн. из общих $825 млн. — почти все на обмен на новые бумаги.