Германия выделит €50 млн на восстановление ЧАЭС: сколько еще нужно средств

На полное восстановление Чернобыльской АЭС, по оценкам, потребуется 500 млн евро . Германия планирует предоставить Украине 50 млн евро, однако это финансирование еще должен одобрить немецкий парламент. Решение ожидается к середине ноября, пишет Reuters.

Германия присоединится к возобновлению ЧАЭС: что известно о финансировании. ФОТО: facebook.com/ChornobylNPP

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Германия планирует выделить 50 млн евро на восстановление Чернобыльской АЭС в Украине. Об этом заявил министр финансов страны Ларс Клингбейль в пятницу, 16 октября.

По словам министра, вопрос финансирования находится на рассмотрении парламента. Ожидается, что решение будет принято до середины ноября.

Клингбейль также отметил, что страны, вовлеченные в восстановление станции, осознают свою ответственность и готовы приобщиться к финансированию.

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Ранее, в четверг, 15 октября, министр финансов Франции Ролан Лескюр сообщил, что страны «Группы семи» (G7) собрали 260 млн евро на восстановление Чернобыльской АЭС. В то же время, по оценкам, для полного восстановления станции нужно 500 млн евро.

Чтобы привлечь дополнительные средства, 9 ноября в Париже планируется провести конференцию с участием доноров. Об этом сообщил Лескюр.

К международной помощи также присоединяется Великобритания. Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что страна предоставит более 20 млн евро на восстановление конфайнмента Чернобыльской АЭС.