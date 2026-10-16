После закрытия межбанка в пятницу, 16 октября, курс доллара прибавил 2 копейки в покупке и 3 копейки в продаже. Евро подорожал на 11 копеек в покупке и на 12 в продаже.
Курс валют 16 октября: как закрылся межбанковский рынок
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Валютный рынок
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Открытие 16 октября
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Закрытие 16 октября
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Изменения
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44,89/44,92
|
44,91/44,95
|
2/3
|
50,44/50,46
|
50,55/50,58
|
11/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,68−45,20 грн. Евро покупают за 50,19 грн., а продают за 50,85 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,95−45,10, евро - 50,73−50,95 грн.
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Источник: Минфин
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