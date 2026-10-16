Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на субботу и воскресенье 17 — 18 октября, на уровне 44,86 грн/$. По сравнению с предыдущим днем американская валюта подешевела на 3 копейки. На 16 октября официальный курс составил 44,89 грн/$.
НБУ снизил курсы основных валют на выходные
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Евро также снизился
Официальный курс евро на 17 — 18 октября установлен на уровне 50,50 грн/€.
Таким образом, европейская валюта потеряла 19 копеек по сравнению с пятничным утренним курсом, когда она составляла 50,31 грн/€.
Итак, на выходные НБУ установил следующие курсы: доллар — 44,86 грн, евро — 50,50 грн.
Источник: Минфин
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