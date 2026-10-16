НБУ снизил курсы основных валют на выходные

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на субботу и воскресенье 17 — 18 октября, на уровне 44,86 грн/$. По сравнению с предыдущим днем американская валюта подешевела на 3 копейки. На 16 октября официальный курс составил 44,89 грн/$.