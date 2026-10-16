Bybit за рамками криптовалют: CEO представляет следующий этап развития финансовой платформы

Соучредитель и CEO Bybit Бен Чжоу рассказал о новом этапе трансформации компании из криптовалютной биржи в «Новую финансовую платформу», и представил новые продукты и стратегические партнерства на традиционных и цифровых рынках.

Презентация состоялась в рамках традиционного «Эфира с Беном» под названием Make Your Move, где Бен Чжоу обсудил слияние финансовых рынков и подход компании к работе в условиях этих изменений. Выступление прошло за пределами привычного студийного формата — на очной встрече с аудиторией, где Бен вместе с приглашенными экспертами обсудил трансформацию финансовой сферы, новые технологии и продукты, формирующие следующий этап развития Bybit.

Четыре года экспансии в TradFi: запуск торговли акциями и предстоящий релиз mStocks

Спустя четыре года после выхода на рынок традиционных финансов с контрактами на разницу цен (CFD) в 2022 году Bybit закрепила за собой статус крупнейшей криптоплатформы для торговли CFD, достигшей пикового объема торгов в $100 млрд. 12 октября компания сделала очередной шаг на традиционных рынках, запустив торговлю акциями для квалифицированных пользователей и предоставив доступ к более чем 1000 акциям и ETF США. Пользователи могут торговать с использованием USDC, покупать дробные акции и работать в режиме 24/5, охватывающим утреннюю, основную и вечернюю сессии в США.

Кроме того, Bybit в сотрудничестве с Mantle разрабатывает проект mStocks, запуск которого запланирован на ноябрь. Этот токенизированный продукт на акции обеспечен реальными акциями в соотношении 1:1. Планируется поддержка круглосуточной конвертации между соответствующими акциями и mStocks на Bybit, а также торговля на децентрализованных биржах через пулы ликвидности автоматизированного маркет-мейкера (AMM) на Mantle. Ожидается, что конвертированные mStocks также можно будет переводить на Единый торговый аккаунт (ЕТА) Bybit для использования в качестве торгового обеспечения на соответствующих условиях.

В июне Bybit запустила сервис IPO Express, предоставив квалифицированным пользователям доступ к избранным IPO по цене размещения через токенизированные формы базовых ценных бумаг. Первым проектом сервиса стал SpaceX, а главная его задача — расширить возможности пользователей Bybit и открыть им доступ к первичному рынку.

Новые сервисы развивают успех Bybit в сегменте бессрочных контрактов, продуктов премаркета, валютного рынка и опционов. Сегодня линейка TradFi на Bybit насчитывает более 600 продуктов, включая акции, ETF, индексы, сырьевые товары и валютные пары. Объем торгов бессрочными контрактами TradFi превысил $180 млрд, а среди новинок — бессрочные контракты на валюты и бессрочные опционы — первый в индустрии опционный продукт, созданный на базе бессрочных контрактов TradFi.

Bybit продолжает разработку новых бессрочных продуктов, привязанных к вычислениям в сфере ИИ и сырьевым товарам, что расширяет спектр инструментов за пределы традиционных криптовалютных рынков.

Масштабирование платформы в сферу платежей

Помимо трейдинга и инвестиций, Bybit расширила платежную инфраструктуру, предоставив пользователям гибкие инструменты управления средствами. Bybit Pay и карта Bybit поддерживают криптовалютные и фиатные переводы, торгово-эквайринговые платежи и повседневные покупки. На сегодняшний день сервис объединяет пользователей с более чем 5000 мерчантов в более чем 15 странах мира, поддерживает переводы на банковские счета и электронные кошельки, а также QR-платежи и другие сервисы. Bybit выпустила уже более 4 миллионов карт, выведя использование платформы за рамки финансовых рынков в сферу ежедневных платежей и расходов.

Инфраструктура безопасности и нормативно-правового соответствия

Масштабирование платформы сопровождалось инвестициями в безопасность, комплаенс и технологическую инфраструктуру.

В первой половине 2026 года Bybit перехватила более 30 000 подозрительных запросов на вывод средств, предотвратив потенциальные убытки пользователей на сумму более $700 млн.

Кроме того, в 2026 году Bybit получила пять новых лицензий и регуляторных одобрений в Европейском союзе, на Каймановых Островах, в Индонезии, ЮАР и Сальвадоре. Эти успехи в области регулирования способствуют расширению присутствия компании на различных рынках в соответствии с местными требованиями.

В сентябре компания запустила Bybit AI — ИИ-чат для трейдинга, управления аккаунтом и поддержки. Компания намерена и дальше развивать этот продукт в рамках экосистемы финансовых сервисов платформы.

«Главная задача Bybit — обеспечить скорость и масштаб, необходимые при реализации решений Make Your Move. Мы объединили трейдинг, инвестиции, платежи и ИИ, и продолжаем открывать новые рынки и возможности их использования. Мы создали платформу. Теперь наша цель — дать людям финансовую свободу для совершения важного шага», — заявил соучредитель и CEO Bybit Бен Чжоу.

Развитие за пределами биржи

Спустя четыре года после выхода на рынок TradFi платформа Bybit объединяет криптовалютные рынки с акциями и ETF, деривативами, сырьевыми товарами, валютным рынком, доступом к избранным проектам на пре-IPO, платежами и сервисами на базе ИИ. Компания стремится объединить все эти возможности в рамках единой платформы, продолжая расширять доступ к рынкам, глубину продуктов и поддерживающую их инфраструктуру.

Для Bybit развитие «Новой финансовой платформы» знаменует следующий этап трансформации — выход за рамки криптоиндустрии и укрепление позиций на мировых финансовых рынках.

Смотрите запись полного выступления по ссылке.

О Bybit

Bybit — это новая финансовая платформа.

Мы верим, что каждый человек должен иметь доступ ко всем финансовым возможностям в мире. Именно поэтому мы создаем первую интеллектуальную платформу, которая связывает любого человека в любой точке мира с мировыми финансами.

Нам доверяют более 80 миллионов пользователей в мире. Bybit объединяет инвестиции, трейдинг, платежи и приумножение капитала в единую безопасную и интеллектуальную экосистему. Благодаря сочетанию технологий на базе ИИ, глубокой глобальной ликвидности, надежной безопасности и прозрачной работы Bybit делает мировые финансы более доступными, эффективными и возможностями для каждого.