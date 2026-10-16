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16 октября 2026, 13:40 Читати українською

В Раде предлагают пересмотреть новые правила бронирования и привлечь бизнес к консультациям

63 народных депутата зарегистрировали в Раде постановление, требующее отменить решение правительства о бронировании от 13 октября. Авторы предлагают, чтобы Кабмин сначала провел консультации с бизнесом и посмотрел, нужен ли Координационный центр в нынешнем виде. Постановление № 16160 депутаты зарегистрировали утром 16 октября, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

63 народных депутата зарегистрировали в Раде постановление, требующее отменить решение правительства о бронировании от 13 октября.
Нардепы зарегистрировали постановление об отмене решения Кабмина по бронированию. ФОТО: t.me/verkhovnaradaukrainy
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Документ рекомендует упразднить решение Кабмина от 13 октября, провести консультации с бизнесом и пересмотреть целесообразность создания Координационного центра в нынешнем виде. Если центр останется, в его состав предлагают включить представителей бизнеса.

Постановление планируют передать премьер-министру во время часа вопросов к правительству. По словам Железняка, более шести десятков подписей должны стать для Кабмина четким сигналом о том, что подход к бронированию нужно изменить.

Во время заседания Верховной Рады Железняк призвал приостановить действие решения, отменяющего 100% квоту и ряд других правил бронирования. По его мнению, сначала следует провести консультации, а уже потом принимать окончательный документ.

Полный список из 63 подписантов Железняк привел в своем сообщении.

Напомним

14 октября Кабмин принял новое постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации. Документ предусматривает сокращение квот для оборонно-промышленного комплекса и энергетики со 100 до 85% и другие изменения. Также планируется создать новый орган, который будет давать статус критического предприятия.

В Верховной Раде собирают подписи под проектом постановления об отмене решения Кабмина от 13 октября об изменениях в правилах бронирования военнообязанных работников. По состоянию на 15 октября документ поддержали более 40 народных депутатов

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Pasha1233
Pasha1233
16 октября 2026, 13:53
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Це коли не воюють силовики, охоронці, поліції охорони, муніципальні, міські варти, венбести, шеріфи, сиріуси, охоронні холдінги, прикордонців більше на західному кордоні, ніж на всіх інших, 200 тис. молодих відставників під мільйон офіцерів, півмільйона биків в тилових частинах, чинуши з дітьми, центри вивчення стратегічних досліджень, десятки тисяч політологів, публіцистів, філософів, експертів і т.д.,
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