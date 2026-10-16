В Раде предлагают пересмотреть новые правила бронирования и привлечь бизнес к консультациям

63 народных депутата зарегистрировали в Раде постановление, требующее отменить решение правительства о бронировании от 13 октября. Авторы предлагают, чтобы Кабмин сначала провел консультации с бизнесом и посмотрел, нужен ли Координационный центр в нынешнем виде. Постановление № 16160 депутаты зарегистрировали утром 16 октября, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Документ рекомендует упразднить решение Кабмина от 13 октября, провести консультации с бизнесом и пересмотреть целесообразность создания Координационного центра в нынешнем виде. Если центр останется, в его состав предлагают включить представителей бизнеса.

Постановление планируют передать премьер-министру во время часа вопросов к правительству. По словам Железняка, более шести десятков подписей должны стать для Кабмина четким сигналом о том, что подход к бронированию нужно изменить.

Во время заседания Верховной Рады Железняк призвал приостановить действие решения, отменяющего 100% квоту и ряд других правил бронирования. По его мнению, сначала следует провести консультации, а уже потом принимать окончательный документ.

Полный список из 63 подписантов Железняк привел в своем сообщении.

Напомним