63 народных депутата зарегистрировали в Раде постановление, требующее отменить решение правительства о бронировании от 13 октября. Авторы предлагают, чтобы Кабмин сначала провел консультации с бизнесом и посмотрел, нужен ли Координационный центр в нынешнем виде. Постановление № 16160 депутаты зарегистрировали утром 16 октября, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
В Раде предлагают пересмотреть новые правила бронирования и привлечь бизнес к консультациям
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Документ рекомендует упразднить решение Кабмина от 13 октября, провести консультации с бизнесом и пересмотреть целесообразность создания Координационного центра в нынешнем виде. Если центр останется, в его состав предлагают включить представителей бизнеса.
Постановление планируют передать премьер-министру во время часа вопросов к правительству. По словам Железняка, более шести десятков подписей должны стать для Кабмина четким сигналом о том, что подход к бронированию нужно изменить.
Во время заседания Верховной Рады Железняк призвал приостановить действие решения, отменяющего 100% квоту и ряд других правил бронирования. По его мнению, сначала следует провести консультации, а уже потом принимать окончательный документ.
Полный список из 63 подписантов Железняк привел в своем сообщении.
Напомним
14 октября Кабмин принял новое постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации. Документ предусматривает сокращение квот для оборонно-промышленного комплекса и энергетики со 100 до 85% и другие изменения. Также планируется создать новый орган, который будет давать статус критического предприятия.
В Верховной Раде собирают подписи под проектом постановления об отмене решения Кабмина от 13 октября об изменениях в правилах бронирования военнообязанных работников. По состоянию на 15 октября документ поддержали более 40 народных депутатов
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