Банк сократил 3000 работников, но нанял еще 1000 консультантов из-за ИИ: что произошло в Bank of America

Bank of America привлек 1000 внешних консультантов, чтобы устранить уязвимости в программном обеспечении, которые обнаружили передовые модели искусственного интеллекта, в частности Mythos от Anthropic. Это происходит на фоне сокращения штата банка примерно на 3000 работников в год и его планов экономить благодаря внедрению ИИ.

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Об этом заявил генеральный директор Bank of America Брайан Мойниген во время конференции с аналитиками по итогам третьего квартала 2026 года. По его словам, дополнительных консультантов привлекли еще во втором квартале, а их работа дополняет усилия около 3000 технических специалистов, которые уже занимаются устранением выявленных проблем.

В то же время расходы банка на исправление уязвимостей и устранение недостатков в системе противодействия отмыванию денег (AML) в третьем квартале составили несколько сотен миллионов долларов. Мойниген не уточнил, какая часть этой суммы пришлась именно на работу с уязвимостями, обнаруженными Mythos.

ИИ находит проблемы быстрее, но их устранение требует людей

Ситуация демонстрирует одну из проблем автоматизации: искусственный интеллект может ускорить поиск слабых мест в программном обеспечении, однако исправление обнаруженных ошибок требует дополнительных специалистов и ресурсов.

Модель Mythos способна находить сложные уязвимости и выявлять риски, которые могли оставаться незамеченными длительное время. Для банков это означает необходимость быстрее проверять собственные системы, обновлять программное обеспечение и устранять недостатки, чтобы снизить риск кибератак.

В то же время Bank of America продолжает рассчитывать на экономический эффект от использования ИИ. По словам Мойнигена, банк уже реализовал около 130 проектов с использованием искусственного интеллекта. Ожидается, что их совокупный финансовый эффект будет расти: с $250−300 млн в 2026 году до примерно $700 млн в 2027 году.

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Следовательно, банк сокращает штат и рассчитывает повышать эффективность благодаря ИИ, но в то же время вынужден привлекать дополнительных специалистов для работы с рисками, выявляющими новые модели. При этом нет подтверждений, что сокращение примерно 3000 работников напрямую связано с заменой людей искусственным интеллектом.

Отдельным фактором затрат остаются проблемы с соблюдением требований противодействия отмыванию денег. В третьем квартале банк также сообщил о регуляторном урегулировании на $1,2 млрд из-за нарушений в этой сфере.



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