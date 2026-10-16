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16 октября 2026, 11:45 Читати українською

Кличко объявил о старте отопительного сезона в Киеве: что известно

Киев начал отопительный сезон в экстремальных условиях постоянных обстрелов: тепло первыми получат больницы, школы и садики. Однако не везде. В части Днепровского и Дарницкого районов отопление пока не будут подавать: там продолжаются восстановительные работы на энергообъекте, который недавно получил значительные повреждения, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Киев начал отопительный сезон в экстремальных условиях постоянных обстрелов: тепло первыми получат больницы, школы и садики.
Киев включает тепло заведениям социальной сферы, в двух районах работы по восстановлению продолжаются. ФОТО: t.me/vitaliy_klitschko
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По словам городского головы, отопительный сезон начинается 16 октября «в экстремальных условиях из-за постоянных обстрелов».

«Но мы начинаем отопительный сезон. Сначала, как обычно, — для учреждений социальной сферы, в частности в больницах, школах, садах», — сообщил он.

Подключение будет производиться по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.

Тепла пока не будет только в части Днепровского и Дарницкого районов. Недавно там получил значительные повреждения энергообъект, и, как сообщил Кличко, восстановительные работы продолжаются.

Читайте также: Будет ли отопление в Киеве после удара по трем ТЭЦ: что говорят Кличко и эксперт

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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