Кличко объявил о старте отопительного сезона в Киеве: что известно

Киев начал отопительный сезон в экстремальных условиях постоянных обстрелов: тепло первыми получат больницы, школы и садики. Однако не везде. В части Днепровского и Дарницкого районов отопление пока не будут подавать: там продолжаются восстановительные работы на энергообъекте, который недавно получил значительные повреждения, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.
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По словам городского головы, отопительный сезон начинается 16 октября «в экстремальных условиях из-за постоянных обстрелов».
«Но мы начинаем отопительный сезон. Сначала, как обычно, — для учреждений социальной сферы, в частности в больницах, школах, садах», — сообщил он.
Подключение будет производиться по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.
Тепла пока не будет только в части Днепровского и Дарницкого районов. Недавно там получил значительные повреждения энергообъект, и, как сообщил Кличко, восстановительные работы продолжаются.
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Источник: Минфин
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