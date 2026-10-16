В пятницу, 16 октября, средний курс доллара потерял полкопейки в покупке и 2 копейки в продаже. В то же время евро поднялся на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.
Нацбанк снова сдерживает доллар: курсы валют в пятницу 16 октября
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,71−45,23 грн. Евро покупают за 50,17 грн., а продают за 50,83 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,95−45,17 грн, евро — 50,71−50,90 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,89−44,92 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,44−50,46 грн.
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Источник: Минфин
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