Доллар по 46,90 грн и сокращение персонала: чего украинские компании ожидают от следующего года

Как свидетельствует опрос Национального банка Украины, бизнес стал более пессимистично оценивать перспективы на следующие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий предприятий в III квартале 2026 г. снизился до 100,8% со 107% в предыдущем квартале.

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Руководители компаний ожидают более медленного роста продаж, ухудшения финансового состояния предприятий и дальнейшего сокращения персонала. В то же время прогноз по инфляции почти не изменился.



Что беспокоит бизнес

Предприятия ухудшили ожидания производства товаров и услуг в Украине на следующие 12 месяцев. Баланс ответов снизился до минус 11,9% против минус 7,6% в прошлом квартале.

Также компании ожидают сокращение численности работников. Баланс ответов ухудшился до минус 6,7% против минус 3,3% в предварительном опросе. Самые сдержанные оценки дали предприятия добывающей промышленности.

Среди главных препятствий для развития бизнеса руководители назвали последствия войны, в том числе разрушение инфраструктуры, а также нехватку квалифицированных работников.

Какую инфляцию и курс валют ожидают компании

Инфляционные ожидания почти не изменились: бизнес прогнозирует рост потребительских цен на 11,5% за следующие 12 месяцев против 11,6% в предыдущем квартале.

В то же время, компании несколько ухудшили курсовые ожидания. Средний ожидаемый курс составляет:

46,90 грн за доллар против 46,12 грн в предварительном опросе;

54,85 грн за евро против 54,42 грн.

Важнейшим фактором давления на цены респонденты назвали войну и ее последствия — на это указали 85,5% опрошенных.

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Бизнес ожидает продаж и инвестиций, но осторожнее

Несмотря на ухудшение общих настроений предприятия все еще ожидают увеличения продаж собственной продукции и инвестиций в производство. Однако прогнозы стали более сдержанными.

Баланс ответов на ожидаемый рост продаж на внутреннем рынке составил 4%, а на внешнем — 2%. В предыдущем квартале эти показатели достигали 18,4% и 17% соответственно.

Ожидания по инвестициям в машины, оборудование и инвентарь также ухудшились: баланс ответов снизился до 10,4% с 15,5%.

Следовательно, бизнес не отказывается от планов развития, но становится более осторожным из-за военных рисков, кадровых проблем и неопределенности экономических перспектив.

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