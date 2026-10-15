После закрытия межбанка в четверг, 15 октября, курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и в продаже. В то время как евро подешевел на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 15 октября
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Закрытие 15 октября
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Изменения
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44,99/45,02
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44,89/44,92
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10/10
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50,43/50,45
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50,36/50,37
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7/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,72−45,25 грн. Евро покупают за 50,12 грн, а продают за 50,80 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,00−45,15, евро — 50,65−50,90 грн.
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Источник: Минфин
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