В четверг, 15 октября, средняя цена дизельного горючего в Украине выросла сразу на 52 копейки — до 99,59 грн/л. Бензин А-95 подорожал на 18 копеек — до 89,69 грн/л.
Дизель приблизился к 100 грн/л, автогаз подорожал более чем на гривну: цены на топливо
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Больше всего подорожал автогаз
Заметнее всего за день выросла цена автогаза — на 1,07 грн, до 48,24 грн/л.
Другие виды горючего также подорожали:
- А-95 премиум — на 6 коп., до 93,55 грн/л;
- А-95 — на 18 коп., до 89,69 грн/л;
- А-92 — на 19 коп., до 86,20 грн/л;
- дизель — на 52 коп., до 99,59 грн/л.
Таким образом, 15 октября подорожали все основные виды горючего, а больше всего — автогаз и дизель.
Цены на АЗС
Источник: Минфин
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