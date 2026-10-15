Дизель приблизился к 100 грн/л, автогаз подорожал более чем на гривну: цены на топливо

В четверг, 15 октября, средняя цена дизельного горючего в Украине выросла сразу на 52 копейки — до 99,59 грн/л. Бензин А-95 подорожал на 18 копеек — до 89,69 грн/л.

Средняя цена дизельного горючего в Украине выросла сразу на 52 копейки - до 99,59 грн/л

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Больше всего подорожал автогаз

Заметнее всего за день выросла цена автогаза — на 1,07 грн, до 48,24 грн/л.

Другие виды горючего также подорожали:

А-95 премиум — на 6 коп., до 93,55 грн/л;

А-95 — на 18 коп., до 89,69 грн/л;

А-92 — на 19 коп., до 86,20 грн/л;

дизель — на 52 коп., до 99,59 грн/л.

Таким образом, 15 октября подорожали все основные виды горючего, а больше всего — автогаз и дизель.

Цены на АЗС