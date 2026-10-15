Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 16 октября, на уровне 44,88 грн/$. В сравнении с предыдущим днем американская валюта подешевела на 10 копеек. На 15 октября официальный курс составил 44,98 грн/$.
Доллар продолжил дешеветь: НБУ установил курс на 16 октября
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Таким образом, доллар дешевеет второй день подряд: 14 октября его официальный курс составил 45,08 грн/$.
Евро также снизился
Официальный курс евро на 16 октября установлен на уровне 50,30 грн/€.
Европейская валюта потеряла 4 копейки по сравнению с 15 октября, когда курс составил 50,34 грн/€.
Итак, на 16 октября НБУ установил следующие курсы: доллар — 44,88 грн, евро — 50,30 грн.
Источник: Минфин
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