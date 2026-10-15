Более 40 депутатов поддержали пересмотр правил бронирования: от правительства требуют изменить постановление

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 октября 2026, 16:09 Читати українською

Более 40 депутатов поддержали пересмотр правил бронирования: от правительства требуют изменить постановление

В Верховной Раде собирают подписи под проектом постановления об отмене решения Кабмина от 13 октября об изменениях в правилах бронирования военнообязанных работников. На 15 октября документ поддержали более 40 народных депутатов, сообщил Ярослав Железняк.

В Верховной Раде собирают подписи под проектом постановления об отмене решения Кабмина от 13 октября об изменениях в правилах бронирования военнообязанных работников.
Ярослав Железняк собирает подписи, чтобы изменить правила бронирования
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Железняк призвал коллег присоединиться к инициативе, чтобы добиться консультаций с бизнесом и пересмотра новых подходов к определению критически важных предприятий. Документ был разослан депутатам для подписания в системе электронного документооборота под номером 2367994.

Что предлагают отменить и изменить

По словам Железняка, правительство приняло решение без надлежащих консультаций с бизнесом. По его мнению, новые подходы могут лишить предприятия необходимых работников и усложнить их работу.

Проект постановления предусматривает, что Верховная Рада будет рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней после вступления постановления в силу:

  • отменить решение правительства от 13 октября об изменении правил бронирования;

  • провести открытые консультации с бизнесом и бизнес-ассоциациями;

  • включить представителей бизнес-ассоциаций в Координационный центр по вопросам бронирования;

  • оставить Центру только консультативно-совещательные функции, без права принимать обязательные для предприятий решения.

Железняк призывает депутатов поддержать инициативу, чтобы продемонстрировать правительству позицию парламента по новым правилам. В то же время, проект постановления еще не является принятым решением Верховной Рады.

Какие сокращения бронирования обсуждали

В предыдущем проекте правительственных изменений предлагали снизить лимиты бронирования:

  • для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики — со 100% до 85%;

  • для предприятий тепло- и водоснабжения, водоотвода и управления отходами — с 75% до 60%.

Также обсуждали изменение формулы расчета квоты в 50%: предлагалось не учитывать работников, уже имеющих законные основания для отсрочки, в том числе студентов, людей с инвалидностью и родителей троих и более детей. Это могло бы снизить количество работников, которых предприятие имеет право забронировать.

Однако после заседания 13 октября окончательное решение о процентных лимитах еще не было принято — их отправили на доработку в течение пяти дней. По сообщениям СМИ, норму об изменении базы расчета 50-процентной квоты, вероятно, удалось убрать из доработанного документа. Окончательное содержание изменений зависит от обнародованной редакции постановления.

Почему бизнес выступил против

Украинский Совет Бизнеса, объединяющий 132 бизнес-ассоциации, призвал не согласовывать первоначальный проект в его тогдашней редакции и вернуть его на доработку с привлечением предпринимателей. Бизнес обеспокоен возможным сокращением кадровых возможностей предприятий, дополнительными согласительными процедурами и созданием Координационного центра, влияющего на определение критичности компаний и лимитов бронирования.

Европейская Бизнес Ассоциация также призвала правительство провести открытый диалог с бизнесом для принятия решений. Представители оборонной отрасли, в частности, NAUDI, «Технологические силы Украины» и «Совет оружейников», настаивают на сохранении возможности 100-процентного бронирования работников предприятий ОПК.

Союз украинских предпринимателей выступил против усиления ограничений без предварительной оценки последствий и консультаций. Бизнес-объединения предупреждают, что утрата инженеров, энергетиков, технологов и ремонтных специалистов может осложнить выполнение оборонных заказов, восстановление энергетики и непрерывное предоставление коммунальных услуг.

Читайте также: Кабмин пересмотрел правила для госкомпаний: что изменится к концу 2026 года

Железняк заявляет, что парламентская инициатива должна стать сигналом правительства о необходимости пересмотра подхода. Пока депутаты собирают подписи под проектом постановления, а окончательные процентные лимиты бронирования Кабмин должен доработать.


Как мы писали: Новые правила бронирования военнообязанных: что сменило правительство

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 26 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами