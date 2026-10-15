Более 40 депутатов поддержали пересмотр правил бронирования: от правительства требуют изменить постановление

В Верховной Раде собирают подписи под проектом постановления об отмене решения Кабмина от 13 октября об изменениях в правилах бронирования военнообязанных работников. На 15 октября документ поддержали более 40 народных депутатов, сообщил Ярослав Железняк.

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Железняк призвал коллег присоединиться к инициативе, чтобы добиться консультаций с бизнесом и пересмотра новых подходов к определению критически важных предприятий. Документ был разослан депутатам для подписания в системе электронного документооборота под номером 2367994.

Что предлагают отменить и изменить

По словам Железняка, правительство приняло решение без надлежащих консультаций с бизнесом. По его мнению, новые подходы могут лишить предприятия необходимых работников и усложнить их работу.

Проект постановления предусматривает, что Верховная Рада будет рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней после вступления постановления в силу:

отменить решение правительства от 13 октября об изменении правил бронирования;

провести открытые консультации с бизнесом и бизнес-ассоциациями;

включить представителей бизнес-ассоциаций в Координационный центр по вопросам бронирования;

оставить Центру только консультативно-совещательные функции, без права принимать обязательные для предприятий решения.

Железняк призывает депутатов поддержать инициативу, чтобы продемонстрировать правительству позицию парламента по новым правилам. В то же время, проект постановления еще не является принятым решением Верховной Рады.

Какие сокращения бронирования обсуждали

В предыдущем проекте правительственных изменений предлагали снизить лимиты бронирования:

для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики — со 100% до 85%;

для предприятий тепло- и водоснабжения, водоотвода и управления отходами — с 75% до 60%.

Также обсуждали изменение формулы расчета квоты в 50%: предлагалось не учитывать работников, уже имеющих законные основания для отсрочки, в том числе студентов, людей с инвалидностью и родителей троих и более детей. Это могло бы снизить количество работников, которых предприятие имеет право забронировать.

Однако после заседания 13 октября окончательное решение о процентных лимитах еще не было принято — их отправили на доработку в течение пяти дней. По сообщениям СМИ, норму об изменении базы расчета 50-процентной квоты, вероятно, удалось убрать из доработанного документа. Окончательное содержание изменений зависит от обнародованной редакции постановления.

Почему бизнес выступил против

Украинский Совет Бизнеса, объединяющий 132 бизнес-ассоциации, призвал не согласовывать первоначальный проект в его тогдашней редакции и вернуть его на доработку с привлечением предпринимателей. Бизнес обеспокоен возможным сокращением кадровых возможностей предприятий, дополнительными согласительными процедурами и созданием Координационного центра, влияющего на определение критичности компаний и лимитов бронирования.

Европейская Бизнес Ассоциация также призвала правительство провести открытый диалог с бизнесом для принятия решений. Представители оборонной отрасли, в частности, NAUDI, «Технологические силы Украины» и «Совет оружейников», настаивают на сохранении возможности 100-процентного бронирования работников предприятий ОПК.

Союз украинских предпринимателей выступил против усиления ограничений без предварительной оценки последствий и консультаций. Бизнес-объединения предупреждают, что утрата инженеров, энергетиков, технологов и ремонтных специалистов может осложнить выполнение оборонных заказов, восстановление энергетики и непрерывное предоставление коммунальных услуг.

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Железняк заявляет, что парламентская инициатива должна стать сигналом правительства о необходимости пересмотра подхода. Пока депутаты собирают подписи под проектом постановления, а окончательные процентные лимиты бронирования Кабмин должен доработать.



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