3 ГВт в батареях: киевляне массово готовятся к возможным отключениям

Около 40% киевлян могут быть частично самообеспечены электроэнергией этой зимой благодаря домашним аккумуляторам и другим резервным источникам питания. Такую оценку в эфире «Ранок .LIVE» озвучил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский.

Около 40% киевлян могут быть частично самообеспечены электроэнергией этой зимой благодаря домашним аккумуляторам и другим резервным источникам питания

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, жители столицы установили в своих домах аккумуляторные системы совокупной мощностью около 3 ГВт.

Аккумуляторы можно заряжать при подаче света

Закревский считает, что даже при ограничениях в энергосистеме операторы смогут подавать электроэнергию на несколько часов, чего будет достаточно для подзарядки домашних батарей.

«Я уверен, что 40% киевлян самообеспечены электроэнергией на эту зиму, а у ДТЭК будет достаточно возможности подпитывать их батарейки, давать по несколько часов», — отметил он.

Какой может быть погода зимой

По словам эксперта, большинство метеорологических моделей прогнозируют относительно мягкую зиму.

На этом основании Закревский ожидает, что ситуация с энергоснабжением в столице будет легче, чем в прошлом отопительном сезоне.

В то же время оценки по 3 ГВт аккумуляторных мощностей, 40% энергонезависимых киевлян и прохождение зимы являются прогнозом самого эксперта, а не официальными данными энергетических компаний или городских властей.