Франция выделит 30 млн евро на ремонт укрытия ЧАЭС: во сколько обойдётся восстановление

Франция дополнительно направит 30 млн евро на восстановление защитной арки над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, поврежденной российским дроном в феврале 2025 года. Вместе с предыдущим вкладом французская помощь составит 40 млн евро. В общей сложности международные партнеры уже подтвердили финансирование на 278 млн евро, хотя для ремонта нужно не менее 500 млн евро. О том, на что пойдут эти средства и когда планируют возобновить конфайнмент, сообщает Economie Matin.

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О дополнительном финансировании 9 ноября сообщил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр. Перед началом донорской конференции в Париже он заявил, что страна добавит 30 млн. евро к ранее выделенным 10 млн. евро.

Первые 10 млн. евро Франция направила на предыдущие исследования. Новый взнос увеличит общую сумму французской помощи до 40 млн. евро.

По итогам конференции министр-делегат Франции по делам Европы Бенжамен Аддад сообщил, что 15 доноров подтвердили обязательство предоставить в общей сложности 278 млн евро.

«Общая сумма подтвержденных обязательств составляет 278 млн евро от 15 доноров», — заявил он.

Ранее, 15 октября, после встречи представителей стран G7 в Бангкоке объем заявленной помощи составлял 260 млн евро. Часть этих вкладов еще должна была пройти соответствующие национальные процедуры.

По оценке французской стороны, для восстановления защитной арки требуется не менее 500 млн евро. То есть международным партнерам остается найти еще 222 млн. евро.

Министр экономики Франции Ролан Лескюр заявил, что рассчитывает собрать всю необходимую сумму к весне 2027 года.

«Мы должны собрать эту сумму до следующей весны», — подчеркнул он.

Еще €30 млн согласовали на подготовку ремонтных работ

Отдельно доноры Международного счета сотрудничества для Чернобыля (ICCA), которым управляет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), согласовали выделение 30 млн. евро на подготовку восстановления конфайнмента.

Эти деньги не входят в дополнительные 30 млн евро французской помощи. Речь идет об отдельном финансировании, которое должно обеспечить техническую подготовку к основному ремонту.

Средства будут направлены на обследование поврежденной конструкции, разработку технических решений, подготовку ремонтной стратегии и документации для будущих закупок. Также рассматривают возможность заблаговременного заказа оборудования, изготовление которого требует длительного времени.

К подготовке ремонта снова привлекли французские компании Bouygues Travaux Publics и Vinci Construction Grands Projets. Они входили в консорциум Novarka, строивший защитную арку над четвертым энергоблоком.

Первый инженерный контракт с украинским оператором ЧАЭС был подписан 16 сентября 2026 года. Начальный этап работ рассчитан примерно на семь с половиной месяцев.

По результатам исследований, специалисты должны определить масштабы повреждений, разработать технические решения совместно с украинским органом ядерного регулирования и подготовить документацию для проведения полноценных ремонтных работ.

Почему восстановление арки требует €500 млн

Новый безопасный конфайнмент (НБК) покрывает разрушенный четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС и первый бетонный саркофаг, сооруженный после аварии 1986 года.

Металлическую арку построили в рамках международной программы превращения объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. Ее строительство стоило около 1,5 млрд евро, а общий бюджет программы составил 2,1 млрд евро. В финансировании участвовало 45 международных доноров.

Строительством занимался консорциум Novarka, в который входили французские компании Vinci и Bouygues. Сооружение было передано украинской стороне в июле 2019 года после 12 лет строительных работ. По данным Vinci, в проект привлекли более 10 тысяч рабочих и технических специалистов.

14 февраля 2025 года защитная конструкция получила повреждения вследствие удара российского беспилотника. После этого возникла необходимость восстановления ее основных функций.

Арку проектировали со сроком эксплуатации 100 лет. Она должна изолировать радиоактивные остатки разрушенного реактора и обеспечивать условия для демонтажа старого саркофага.

По оценке ЕБРР повреждения систем герметизации и вентиляции ухудшают условия эксплуатации сооружения и способствуют коррозии металлических конструкций. Без полноценного ремонта конфайнмент не сможет правильно выполнять все функции, для которых его строили.

Восстановление планируют завершить к 2030 году

ЕБРР ставит целью вернуть защитную арку к полноценному функционированию до 2030 года. Ремонт должен восстановить защитные свойства, сохранить расчетный срок эксплуатации и обеспечить возможность будущего демонтажа старого саркофага.

Окончательная стоимость работ пока не известна. Сумма в 500 млн евро является минимальной предварительной оценкой. Ее могут уточнить после завершения технических исследований, определения объема повреждений и подготовки детального проекта по ремонту.

Франция рассчитывает собрать необходимые средства к весне 2027 года. Это должно обеспечить финансовую основу для реализации программы восстановления, которую планируют завершить к 2030 году.