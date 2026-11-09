Работа в Польше: какие отрасли активно набирают работников, а где продолжаются сокращения

Польский рынок труда показывает признаки стабилизации после продолжительного сокращения занятости. В то же время, ситуация существенно отличается в зависимости от отрасли: оборонная промышленность, машиностроение и производство электроники наращивают персонал, тогда как автомобильная, мебельная и легкая промышленность продолжают сокращение. Об этом говорится в исследовании аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

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В каких областях Польши больше всего растет занятость

По расчетам Gremi Personal, в третьем квартале 2026 года наиболее заметное увеличение численности работников зафиксировали в производстве электроники, транспортного и промышленного оборудования.

Источник: расчеты Gremi Personal на основе GUS, III квартал 2026 года. Показатели отображают изменение количества занятых, а не количество открытых вакансий.

Больше всего работников среди указанных промышленных направлений привлечено в производстве автомобилей — 194,7 тыс. человек. Однако через год отрасль потеряла 6,7 тыс. работников.

В производстве другого транспортного оборудования, к которому относятся железнодорожная, авиационная, судостроительная и отдельная военная техника, занятость возросла до 60,3 тыс. человек.

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Оборонные заказы создают новые рабочие места

Одним из факторов роста занятости есть государственные инвестиции в оборонную промышленность.

В конце октября три предприятия польского оборонного холдинга Polska Grupa Zbrojeniowa — Jelcz, Rosomak и Bumar-Łabędy — объявили об инвестициях общей стоимостью почти 1,3 млрд злотых.

По информации Министерства развития и технологий Польши, реализация проектов предполагает создание более 220 новых рабочих мест.

В Gremi Personal отмечают, что такие инвестиции стимулируют спрос, прежде всего, на технических специалистов и квалифицированный производственный персонал.

Какие зарплаты в Польше

По расчетам Gremi Personal, средняя месячная зарплата в польском бизнес-секторе в третьем квартале составила 9345 злотых брутто.

За год она выросла на 6,1% или на 537 злотых.

В то же время официальная статистика GUS подтверждает замедление роста оплаты труда: в сентябре номинальные зарплаты повысились на 5,9% в годовом исчислении, в то время как инфляция достигла 4,1%.

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По данным NBP, польские предприятия более осторожно подходят к увеличению фонда оплаты труда. Компании, прежде всего, стремятся удержать ключевых специалистов, а не проводить массовое повышение зарплат.

Что это значит для украинцев в Польше

По словам основателя Gremi Personal Евгения Кириченко, спрос на работников становится более избирательным.

«Снижение спроса не означает, что квалифицированных специалистов стало легче найти», — отметил он.

По его оценке потребность в персонале сохраняется в оборонной промышленности, отдельных направлениях машиностроения, логистике, розничной торговле и HoReCa.

Для украинцев, работающих или ищущих работу в Польше, это означает разные перспективы в зависимости от профессии. В логистике и сфере услуг компании продолжают использовать гибкие формы занятости, в том числе привлекая иностранных работников.

До конца 2026 года Gremi Personal прогнозирует дальнейшую стабилизацию занятости без массового расширения штатов. В то же время, оборонные и инфраструктурные проекты будут оставаться важными источниками спроса на квалифицированные кадры.