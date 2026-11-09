Украина испытала системы перехвата ракет в космосе: смогут ли они уничтожать «Орешник»

Украина провела, по меньшей мере, три испытания систем экзоатмосферного перехвата, предназначенных для уничтожения баллистических ракет за пределами земной атмосферы. Среди испытанных технологий были запуски ракет-перехватчиков с высотных самолетов. Об этом глава подкомитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Федор Вениславский рассказал в интервью британской газете The Guardian.

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По словам Вениславской разработки, могут стать основой нового эшелона противоракетной обороны, в частности для противодействия российскому «Орешнику». Украина уже продемонстрировала запуск экзоатмосферных систем и сейчас прорабатывает возможность их серийного производства.

В то же время Украина пока не раскрывает характеристики этих систем и не сообщает о результатах поражения реальных целого и, а одним из главных ограничений остается финансирование, поскольку потребности фронта нуждаются в значительных ресурсах.

Почему Украине нужен перехватчик для ближнего космоса

Необходимость создания таких средств связана, прежде всего, с российской баллистической ракетой «Орешник». Во время полета она выходит в ближнее космическое пространство, после чего разделяется на несколько боевых блоков, которые могут двигаться отдельно.

Скорость и траектория российской ракеты «Орешник» существенно ограничивают время, которое украинские ПВО и ПРО имеют для реагирования. По данным ГУР, при ударе по Днепру 21 ноября 2024 года ракета преодолела расстояние от района Астраханской области до цели примерно за 15 минут. На заключительном участке полета ее скорость превышала 11 Махов — около 13 600 км/ч, или 3,7 км/с.

Это создает дополнительные трудности для традиционных систем противовоздушной обороны. Перехват ракеты до разделения боевых блоков позволяет противодействовать одной цели, тогда как после разделения системы обороны приходится отслеживать и пытаться уничтожить несколько объектов.

Именно поэтому Украина работает над технологиями, способными поражать баллистические ракеты вне атмосферы. Речь идет об отдельном эшелоне противоракетной обороны, который должен дополнить существующие комплексы ПВО и ПРО.

Чем украинская разработка отличается от зарубежных систем

Сам принцип экзоатмосферного перехвата не нов. Подобные технологии уже используются или разрабатываются США, Израилем и европейскими странами. Однако большинство известных комплексов запускают перехватчики из земли или кораблей.

К примеру, израильская система Arrow 3 предназначена для уничтожения баллистических ракет за пределами атмосферы. Американская GMD использует ракеты-перехватчики GBI для защиты территории США от межконтинентальных баллистических ракет. Еще один пример — американская SM-3, запускаемая с кораблей с системой Aegis или наземных установок.

Отдельное направление — европейский проект Bliksem EXO, объявленный в 2026 году. Он предусматривает создание системы кинетического перехвата баллистических ракет средней и промежуточной дальности, в том числе таких, как «Орешник». К разработке вовлечены Airbus, Destinus, MBDA Deutschland, Safran и Thales. Однако это пока программа создания нового комплекса, а не готовая система на боевом дежурстве.

Особенность украинских испытаний, о которой рассказал Вениславский, — использование высотных самолетов для запуска перехватчиков. Такой подход потенциально позволяет более гибко выбирать место старта и поднимать ракету на высоту еще до начала ее самостоятельного полета.

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От испытаний к серийному производству

По словам Вениславского, Украина уже продемонстрировала запуск таких систем и рассматривает возможность перехода к серийному производству. Однако пока нет публичной информации о сроках развертывания комплексов, их стоимости, дальности перехвата и готовности к боевому применению.

Важно также различать испытания ракетных систем и подтвержденный перехватом результат. The Guardian не сообщает, что украинские комплексы уже уничтожали реальные баллистические цели. Поэтому говорить о появлении у Украины готового средства гарантированного перехвата «Орешника» пока преждевременно.

Параллельно Украина развивает свою спутниковую инфраструктуру. В октябре компания HIMERA совместно с датской GomSpace запустила тестовый спутник OBRIA NANO — первый аппарат будущей украинской сети связи. По предварительным планам, группировка может насчитывать около 245 спутников.

Таким образом, украинская космическая программа имеет сразу два оборонных направления: создание собственной инфраструктуры спутниковой связи и разработку средств противодействия ракетным угрозам, проходящим через ближний космос.

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