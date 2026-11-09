Криптозакон Украины привлек внимание G7: что происходит вокруг документа

Спор вокруг регулирования крипторинка в Украине привлек внимание международных партнеров. Послы стран G7 отреагировали на замечания Национального банка законопроекту № 10225-д. Дипломаты отметили важность независимости НБУ , прозрачности и финансовой стабильности. Верховная Рада отложила рассмотрение документа, чтобы доработать его положения, в том числе с учетом позиции НБУ.

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«G7 берет в известность позицию НБУ относительно законопроекта об обороте виртуальных активов. Сохранение финансовой стабильности, прозрачности и независимости НБУ остается критически важным для экономической устойчивости Украины и эффективности международной поддержки», — отметили дипломаты в сообщении, опубликованном 7 ноября.

Почему НБУ не поддержал криптозакон

В начале ноября Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект № 10225-д. По словам главы комитета Ярослава Железняка, за документ проголосовали 20 членов.

Национальный банк не поддержал предложенную редакцию. Регулятор считает, что некоторые положения создают риски для финансовой стабильности и конкуренции на рынке.

Среди главных замечаний НБУ недостаточный контроль за иностранными токенами и отсутствие четких правил допуска операторов торговых площадок. Нацбанк настаивает на усилении надзора за такими активами и прозрачной процедуре авторизации криптоплатформ.

Другую позицию занимает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Она поддержала законопроект и призвала парламент как можно быстрее принять его во втором чтении.

Когда парламент вернется к криптозакону

9 ноября Ярослав Железняк сообщил, что законопроект не будет рассматриваться во время текущей пленарной недели. После заседания комитета документ объемом 270 страниц был передан юристам Верховной Рады для детальной проверки.

По словам депутата, специалисты должны проработать юридические нюансы и замечания по нормотворческой технике. Сам Железняк также согласился с предложениями НБУ и считает нужным учесть их в новой редакции.

На доработку документа уйдет еще около недели. После этого глава профильного комитета рассчитывает вернуть законопроект к рассмотрению парламента уже на следующей пленарной неделе.

Если Верховная Рада примет документ, новые правила регулирования рынка виртуальных активов должны заработать с 1 июля 2027 года.

Справка

Работа над законодательством для крипторынка продолжается уже несколько лет. Законопроект № 10225-д должен определить правила налогообложения криптовалют, ввести обязательную авторизацию бирж и разграничить полномочия двух регуляторов. Основную ответственность за рынок планируют возложить на НКЦБФР, а НБУ должен контролировать отдельные вопросы, связанные с электронными деньгами и валютным надзором.

Еще в марте 2026 года НКЦБФР представляла свое видение будущего регулирования . Комиссия предлагала усилить контроль над криптотранзакциями, обязать криптосервисы отчитываться перед налоговой и не допускать на украинский рынок компании, связанные с Россией.