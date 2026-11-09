19,4 млрд грн для 218 громад: Рада пересмотрела планы по реверсной дотации

Верховная Рада поддержала решение, которое позволит 218 украинским громадам сохранить в своих бюджетах 19,4 млрд грн в 2027 году. В первоначальном проекте Государственного бюджета эти средства планировали изъять и направить в государственный бюджет. Теперь Кабинет министров должен учесть решение парламента при подготовке документа ко второму чтению.

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Около 70 парламентариев из разных областей Украины поддержали поправку № 872, автором которой является народный депутат Павел Бакунец. Комитет Верховной Рады по бюджету учел предложение частично и поручил правительству доработать механизм, чтобы оставить средства реверсной дотации в местных бюджетах.

Из 218 громад, которые касались запланированного изъятия средств, 152 — сельские и поселковые. Общий объем реверсной дотации, которую правительство предлагало изъять из местных бюджетов, составил 19,4 млрд грн.

При рассмотрении законопроекта № 16000 о Госбюджете-2027 один из народных депутатов предложил отклонить поправку о сохранении средств в местных бюджетах. Однако это предложение не нашло поддержки. За сохранность средств в бюджетах громад проголосовали 284 депутата.

Почему в громадах выступили против изъятия средств

Полномасштабная война значительно ослабила экономику многих общин. Из-за российских обстрелов разрушены немало производств, что осложнило работу местного бизнеса и повлияло на финансовые возможности территорий. В таких условиях изъятие дополнительных средств из местных бюджетов может еще больше усугубить ситуацию.

Как отмечают авторы поправки, для одних громад это создает риск финансового банкротства и сокращение возможности поддержки предпринимательства и рабочих мест.

Что теперь должно сделать правительство

Решение Верховной Рады предусматривает, что Кабинет Министров должен сбалансировать бюджетные показатели и учесть сохранение реверсной дотации в местных бюджетах при подготовке документа ко второму чтению.

Для реализации этого предложения необходимо предусмотреть остановку в этой части действия статей 99 и 100 Бюджетного кодекса Украины, регулирующих механизм реверсной дотации и ее распределение.

Таким образом, окончательное закрепление 19,4 млрд. грн. в бюджетах громад будет зависеть от того, как правительство учтет поддержанную парламентом поправку в доработанном проекте Госбюджета-2027.

Справка

Проект Госбюджета-2027 предусматривает более 8 трлн грн. расходов. У государства есть около 3,7 трлн грн собственных ресурсов, поэтому еще 4,3 трлн грн правительство рассчитывает получить от международных партнеров. Больше средств — 4,89 трлн грн — планируют направить на безопасность и оборону.

В поддержку громад и энергетики предусмотрели 133,6 млрд. грн., из которых 30,4 млрд. грн. — дополнительная дотация общинам, пострадавшим от войны. Часть запланированных доходов бюджета остается под вопросом: более 131 млрд грн правительство сможет получить только при условии, что парламент поддержит предложенные налоговые изменения, в частности, повышение НДС и акцизов на топливо.



Об основных показателях проекта бюджета в сентябре сообщила народная депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Подласа.

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