В конце октября доллар в обменниках впервые стоил более 47 грн: эксперт объяснил, почему взлетел «зеленый»

В конце октября наличный курс доллара в Украине впервые превысил 47 грн., а 4 ноября официальный курс Национального банка обновил исторический максимум — 45,66 грн/$. Исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский объясняет ослабление гривны увеличением спроса на валюту после возобновления бюджетных платежей, сокращением экспортных поступлений и сезонными факторами.

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Почему доллар подорожал в конце октября

Одной из причин увеличения спроса на валюту стало возобновление правительственных платежей после международной финансовой помощи. Раньше часть расходов временно приостанавливали, а после получения средств бюджетные выплаты начали возобновляться.

По оценке старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, которую приводит «Экономическая правда», 30 октября чистые поступления средств из бюджета в банковскую систему составили 64 млрд грн. Часть этих денег могла попасть на валютный рынок и увеличить спрос на доллар.

Другим фактором стало сокращение валютной выручки от экспорта. Из-за блокирования морских путей, российских обстрелов и остановок предприятий украинские компании получают меньше валютных поступлений.

В июле-сентябре 2026 года экспортная выручка составила $8,4 млрд. против $9,5 млрд. за аналогичный период прошлого года. Больше всего проблемы затронули аграрный сектор и металлургию.

Дополнительное сезонное давление на гривну может возникнуть в конце года. В декабре правительство традиционно увеличивает расходы, в частности, из-за необходимости провести платежи до завершения бюджетного периода. В прошлом году на фоне такого роста расходов доллар подорожал примерно на гривну — с 42,4 до 43,4 грн.

Сколько валют продает НБУ для поддержки гривны

Национальный банк продолжает соблюдать режим управляемой гибкости курса. Это означает, что гривна может реагировать на соотношение спроса и предложения валюты, но регулятор вмешивается, когда колебания становятся слишком резкими.

В октябре чистый объем валютных интервенций НБУ составил почти $6 млрд — это рекордный месячный показатель. Только за последнюю неделю октября Нацбанк продал на межбанковском рынке $1,82 млрд.

Именно валютные интервенции помогли стабилизировать ситуацию после резкого роста спроса на доллар в конце месяца. В то же время, такие операции нуждаются в значительных ресурсах, поэтому важным остается вопрос достаточности международных резервов.

Хватит ли международных резервов Украины

Несмотря на рекордные валютные интервенции, международные резервы Украины за октябрь выросли на 4% до $49,1 млрд.

Основным источником пополнения стали средства международных партнёров. В течение месяца на валютные счета правительства поступило почти $3,7 млрд, в том числе $3,3 млрд от Европейского Союза и $405 млн через счета Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила от ЕС $4,6 млрд в рамках оборонного транша Ukraine Support Loan. Правительство конвертировало эти средства в гривну через Нацбанк, что также повлияло на объем международных резервов.

Имеющегося запаса валюты достаточно для финансирования 4,2 месяца будущего импорта. Это превышает минимальный ориентир в три месяца, традиционно используемый для оценки достаточности резервов.

Таким образом, несмотря на значительные затраты на поддержку курса, международное финансирование пока позволяет Украине сохранять достаточный валютный запас.

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Может ли доллар подорожать до 50 грн.

В макропрогнозе Центра экономической стратегии, подготовленном в конце лета, аналитики в среднем ожидали курс на уровне 46 грн/$ в конце 2026 года и 49 грн/$ в конце 2027-го.

Однако эти прогнозные показатели не означают, что доллар обязательно достигнет 50 грн уже в ближайшие месяцы. По оценке Глеба Вышлинского, резкого обвала гривни ожидать не стоит.

«Если Украина будет своевременно выполнять обязательства перед международными партнерами, ближайшие минимум пол года, кроме сезонных колебаний в декабре-январе, курсу ничего серьезно не угрожает», — отмечает директор ЦЭС.

Следовательно, ключевым фактором курсовой стабильности остается не только объем международных резервов, но и регулярность поступления внешней финансовой помощи. Если финансирование от партнеров будет поступать вовремя, у НБУ будут ресурсы для сглаживания резких колебаний валютного рынка.

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