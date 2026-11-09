В конце октября доллар в обменниках впервые стоил более 47 грн: эксперт объяснил, почему взлетел «зеленый»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 ноября 2026, 18:05 Читати українською

В конце октября доллар в обменниках впервые стоил более 47 грн: эксперт объяснил, почему взлетел «зеленый»

В конце октября наличный курс доллара в Украине впервые превысил 47 грн., а 4 ноября официальный курс Национального банка обновил исторический максимум — 45,66 грн/$. Исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский объясняет ослабление гривны увеличением спроса на валюту после возобновления бюджетных платежей, сокращением экспортных поступлений и сезонными факторами.

В конце октября наличный курс доллара в Украине впервые превысил 47 грн., а 4 ноября официальный курс Национального банка обновил исторический максимум — 45,66 грн/$.
Хватит ли международных резервов Украины
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему доллар подорожал в конце октября

Одной из причин увеличения спроса на валюту стало возобновление правительственных платежей после международной финансовой помощи. Раньше часть расходов временно приостанавливали, а после получения средств бюджетные выплаты начали возобновляться.

По оценке старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, которую приводит «Экономическая правда», 30 октября чистые поступления средств из бюджета в банковскую систему составили 64 млрд грн. Часть этих денег могла попасть на валютный рынок и увеличить спрос на доллар.

Другим фактором стало сокращение валютной выручки от экспорта. Из-за блокирования морских путей, российских обстрелов и остановок предприятий украинские компании получают меньше валютных поступлений.

В июле-сентябре 2026 года экспортная выручка составила $8,4 млрд. против $9,5 млрд. за аналогичный период прошлого года. Больше всего проблемы затронули аграрный сектор и металлургию.

Дополнительное сезонное давление на гривну может возникнуть в конце года. В декабре правительство традиционно увеличивает расходы, в частности, из-за необходимости провести платежи до завершения бюджетного периода. В прошлом году на фоне такого роста расходов доллар подорожал примерно на гривну — с 42,4 до 43,4 грн.

Сколько валют продает НБУ для поддержки гривны

Национальный банк продолжает соблюдать режим управляемой гибкости курса. Это означает, что гривна может реагировать на соотношение спроса и предложения валюты, но регулятор вмешивается, когда колебания становятся слишком резкими.

В октябре чистый объем валютных интервенций НБУ составил почти $6 млрд — это рекордный месячный показатель. Только за последнюю неделю октября Нацбанк продал на межбанковском рынке $1,82 млрд.

Именно валютные интервенции помогли стабилизировать ситуацию после резкого роста спроса на доллар в конце месяца. В то же время, такие операции нуждаются в значительных ресурсах, поэтому важным остается вопрос достаточности международных резервов.

Хватит ли международных резервов Украины

Несмотря на рекордные валютные интервенции, международные резервы Украины за октябрь выросли на 4% до $49,1 млрд.

Основным источником пополнения стали средства международных партнёров. В течение месяца на валютные счета правительства поступило почти $3,7 млрд, в том числе $3,3 млрд от Европейского Союза и $405 млн через счета Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила от ЕС $4,6 млрд в рамках оборонного транша Ukraine Support Loan. Правительство конвертировало эти средства в гривну через Нацбанк, что также повлияло на объем международных резервов.

Имеющегося запаса валюты достаточно для финансирования 4,2 месяца будущего импорта. Это превышает минимальный ориентир в три месяца, традиционно используемый для оценки достаточности резервов.

Таким образом, несмотря на значительные затраты на поддержку курса, международное финансирование пока позволяет Украине сохранять достаточный валютный запас.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина может получить еще $1,65 млрд от МВФ: миссия Фонда начала переговоры

Может ли доллар подорожать до 50 грн.

В макропрогнозе Центра экономической стратегии, подготовленном в конце лета, аналитики в среднем ожидали курс на уровне 46 грн/$ в конце 2026 года и 49 грн/$ в конце 2027-го.

Однако эти прогнозные показатели не означают, что доллар обязательно достигнет 50 грн уже в ближайшие месяцы. По оценке Глеба Вышлинского, резкого обвала гривни ожидать не стоит.

«Если Украина будет своевременно выполнять обязательства перед международными партнерами, ближайшие минимум пол года, кроме сезонных колебаний в декабре-январе, курсу ничего серьезно не угрожает», — отмечает директор ЦЭС.

Следовательно, ключевым фактором курсовой стабильности остается не только объем международных резервов, но и регулярность поступления внешней финансовой помощи. Если финансирование от партнеров будет поступать вовремя, у НБУ будут ресурсы для сглаживания резких колебаний валютного рынка.

Как мы писали: Снижение учетной ставки откладывается: какие риски видит НБУ

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
9 ноября 2026, 18:12
#
«якщо україна буде вчасно піднімати податки і продовжувати знищувати людей, то буде вчасно отримувати нові кредити"(((. Але ж колись ці «чудодійні» в колонії можливості вичерпаються.((
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами