Внедорожники за миллионы под запретом: после скандала с Land Cruiser ввели мораторий

После скандала с закупкой Toyota Land Cruiser за 4,26 млн. грн. для Службы восстановления во Львовской области в системе Агентства восстановления ввели мораторий на приобретение премиальных автомобилей. Сам внедорожник вернут дилеру, а деньги — на счет учреждения. Проверки выявили проблемную закупку и в Харьковской области: там также отменили тендер на Toyota Land Cruiser Prado почти за 3 млн грн. Об этом сообщил глава Агентства восстановления Иван Федоров.

Скандальные закупки Toyota во Львовской и Харьковской областях отменены: какие решения приняло Агентство по восстановлению. Фото: t.me/Agency_for_restoration

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Агентство восстановления ввело мораторий на закупку премиальных автомобилей после скандала с приобретением Toyota Land Cruiser за 4,26 млн. грн. для Службы восстановления во Львовской области. Внедорожник вернут дилеру, а денежные средства перечислят обратно на счет учреждения. Также отменили тендер на приобретение Toyota Land Cruiser Prado почти за 3 млн. грн на Харьковщине. Об этом сообщил глава Агентства восстановления Иван Федоров.

По его словам, после общественного резонанса вокруг закупки во Львовской области он поручил проверить учреждения, подчиненные Агентству. В ходе проверок выявлены проблемные тендеры и в других регионах.

В частности, 6 ноября по поручению Федорова упразднили тендер на приобретение Toyota Land Cruiser Prado для Службы восстановления в Харьковской области. Стоимость запланированной закупки составила около 3 млн грн.

Помимо отмены закупок, в Агентстве восстановления было принято кадровые решения. Какие именно перемены произошли, Федоров не уточнил.

Глава ведомства подчеркнул, что бюджетные средства должны направляться на нужды людей, защиту инфраструктуры и восстановление страны. Он также заявил, что в качестве руководителя Агентства отвечает за работу всей системы.