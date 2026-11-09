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9 ноября 2026, 20:12 Читати українською

Топ-5 новостей за понедельник: биткоин упал ниже $74 тыс., Украина может получить $1,65 млрд, НБУ обнаружил след РФ в финкомпаниях

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Код красный. Почему ваш биткоин зависит от чужих долгов за ИИ

После нескольких месяцев восстановления биткоин и альтокины снова падают вместе с технологическими акциями. И хотя внимание инвесторов приковано к последствиям выборов в США и угрозе новой эскалации в Ормужском проливе, риски для крипты накапливаются и внутри технологического сектора. Гонка искусственного интеллекта все больше зависит от заемных денег, а сомнения в будущих доходах и скандалы вокруг ключевых компаний могут ослабить доверие тех, кто ее финансирует. Минфин разобрался, как эти проблемы могут ударить даже по тем, кто держит только криптоактивы.

Биткоин упал ниже $74 000: инвесторы вывели из ETF рекордные $1,28 млрд за неделю

Криптовалютный рынок продолжает падение: 9 ноября биткоин опустился ниже отметки в $74 000, потеряв за сутки более 2,7%. Совокупная капитализация рынка цифровых активов сократилась приблизительно на 3,3%. По данным The Block, распродажа усилилась после того, как американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали наибольший недельный отток средств с июня, а их совокупный финансовый результат с начала года снова стал отрицательным.


Украина может получить еще $1,65 млрд от МВФ: миссия Фонда начала переговоры

Международный валютный фонд начал переговоры с Украиной по поводу очередного пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Речь идет об объединении второго и третьего пересмотров, по результатам которых Украина может получить около $1,65 млрд. В ходе переговоров стороны обсудят состояние экономики, выполнение обязательств по программе и потребности государственного бюджета на 2027 год. О начале дискуссий сообщила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано, передает Интерфакс-Украина.

Какие банкноты и монеты ценятся больше всего? Советы нумизматов (видео)

В Украине появилась новая банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса, а обычные памятные монеты по 10 грн все чаще становятся частью коллекций.

Почему одни монеты и банкноты со временем дорожают несколько раз, а другие почти не меняются в цене?

И могут ли украинские деньги стать выгодной инвестицией?

В новом выпуске вместе с экспертами, Андреем Бойко-Гагариным и Максимом Загребой разбираем, что происходит на украинском нумизматическом рынке, какие монеты НБУ получают международные награды и как это влияет на их стоимость.

НБУ нашел российский след в структуре пяти финкомпаний: кто попал под проверку

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию пяти финансовых компаний и их владельцев. Причиной стало российское гражданство руководительницы швейцарской компании Bredley CH AG, имеющей доли в украинском финансовом бизнесе, а также недостоверную информацию, предоставленную Нацбанку. Среди компаний, которых касается решения, известен сервис онлайн-кредитования Miloan. Кто стоит за этими компаниями, которые выяснили журналисты и к каким последствиям может привести решение НБУ?

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Источник: Минфин
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