НБУ нашел российский след в структуре пяти финкомпаний: кто попал под проверку

Национальный банк признал деловую репутацию пяти финансовых компаний и их владельцев небезупречной. Причиной стало российское гражданство руководителя швейцарской компании Bredley CH AG, владеющей долями в украинском финансовом бизнесе, а также недостоверная информация, предоставленная Нацбанку. Среди компаний, которых касается это решение, есть известный сервис онлайн-кредитования Miloan. Кто стоит за этими компаниями, что выяснили журналисты и к каким последствиям может привести решение НБУ, читайте далее.

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Решение было принято 9 ноября 2026 года. Оно касается ООО «БИ ЭЛ ДЖИ МИКРОФИНАНС», ООО «ФК «КРЕДИПЛЮС», ООО «МИЛОАН», ООО «ФК «ФИНМАР» и полного товарищества «ДОНКРЕДИТ».

Небезупречной НБУ признал и деловую репутацию трех владельцев существенного участия в этих учреждениях: Родиона Бутка, швейцарской компании Bredley CH AG и ООО «БЕРЕГ-ГРУП».

По информации Нацбанка, после публикации журналистского расследования государственные органы специального назначения подтвердили российское гражданство Екатерины Таттерсаль. Она была членом совета директоров Bredley CH AG, которая имеет существенное участие в указанных финансовых учреждениях.

Претензии НБУ касаются не только гражданства Таттерсаль. По данным регулятора, пять финансовых компаний, а также их владельцы Родион Бутко и Bredley CH AG сообщили об отсутствии у неё российского гражданства и/или налогового резидентства РФ. Нацбанк установил, что эта информация была недостоверной.

Что связывает пять финансовых компаний

В центре этой истории оказались Родион Бутко и швейцарская компания Bredley CH AG. Оба фигурируют в структуре собственности украинских финансовых учреждений.

Согласно корпоративным документам, Bredley CH AG связана с украинским ООО «БЕРЕГ-ГРУП», через которое прослеживается её участие в финансовом бизнесе. Родион Бутко также указан среди владельцев существенного участия и конечных бенефициаров.

Компании работают в небанковском финансовом секторе. «МИЛОАН» известна как сервис онлайн-займов, «КРЕДИПЛЮС» и «БИ ЭЛ ДЖИ МИКРОФИНАНС» занимаются кредитованием. «ФИНМАР» работает как финансовая компания, а «ДОНКРЕДИТ» представлен в сегменте ломбардов и кредитования.

Что выяснили «Схемы» о Екатерине Таттерсале

История стала публичной после расследования проекта «Схемы» Радио Свобода, опубликованного 5 августа 2026 года. В материале «Miloan и „Благо“: как ведущие игроки финансового рынка Украины связаны с Россией» журналисты исследовали структуру собственности финансового бизнеса Родиона Бутко и роль швейцарской Bredley CH AG.

Особое внимание следователи уделили Екатерине Таттерсаль, входившей в руководство швейцарской компании. По данным журналистов, в документах украинского бизнеса она указывалась как гражданка Швейцарии, однако у неё также было российское гражданство.

После публикации НБУ получил подтверждение этой информации от государственных органов.

Еще одна деталь: 19 августа 2026 года Таттерсаль покинула совет директоров Bredley CH AG. Об этом сообщило «Радио Свобода» со ссылкой на данные швейцарского коммерческого реестра.

На момент принятия решения НБУ она уже не входила в руководящий орган компании. Однако это не отменяет факта её предыдущего участия в управлении Bredley CH AG и не меняет обстоятельств, послуживших основанием для решения регулятора.

Какие масштабы бизнеса Miloan

Среди пяти компаний особого внимания заслуживает «МИЛОАН». Это один из самых заметных участников украинского рынка онлайн-кредитования.

В январе 2026 года НБУ включил компанию в первый список значимых финансовых компаний. Всего в него вошли 53 учреждения небанковского финансового сектора.

О масштабах Miloan свидетельствуют и денежные результаты. По данным НБУ, приведенным в аналитике Mind за первое полугодие 2026 года, компания вошла в десятку крупнейших операторов небанковского кредитования физических лиц по доходу.

За шесть месяцев ее доход составил 1,172 млрд. грн. На 30 июня активы компании оценивались в 547,4 млн грн, собственный капитал составил 198 млн грн, а чистая прибыль составила 40,1 млн грн.

Статус значимой финансовой компании предусматривает дополнительные требования к планированию деятельности, управлению рисками и контролю за работой учреждения.

Могут ли компании потерять лицензии

Признание деловой репутации небезупречной не означает, что финансовая компания автоматически прекращает работу или теряет лицензию. Требования к деловой репутации поставщиков финансовых услуг и основания для ее оценки определены Положением об авторизации поставщиков финансовых услуг, утвержденным постановлением НБУ № 199.

Решение открывает путь к дальнейшим мерам воздействия со стороны НБУ. В зависимости от обстоятельств регулятор может потребовать устранить нарушения, ограничить права владельцев существенного участия или применить другие меры, предусмотренные законодательством.

В сообщении от 9 ноября Нацбанк не объявлял об аннулировании лицензий пяти учреждений. Регулятор сообщил лишь о намерении принять дальнейшие меры реагирования.

Само по себе решение не означает, что Miloan или другие компании должны прекратить выдачу кредитов или обслуживание клиентов. Оно также не предусматривает автоматического расторжения действующих кредитных договоров.

Напомним, в 2026 году НБУ усилил контроль над небанковским финансовым сектором.

В январе регулятор впервые определил перечень из 53 значимых финансовых компаний. В него вошла и «МИЛОАН». Для таких учреждений предусмотрены дополнительные требования к стратегическому планированию, управлению рисками, капиталу и проверке деловой репутации владельцев и руководителей.

В августе НБУ обновил правила проверок коллекторских компаний и требования к деловой репутации их владельцев и руководителей. Изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 18 августа 2026 года № 95. Компании должны проверить, соответствуют ли их руководители и владельцы новым требованиям.

Еще одно направление усиления надзора касается поставщиков услуг, имеющих критическое значение для финансовых учреждений. Летом НБУ ввел требования к управлению рисками, связанными с сотрудничеством с такими контрагентами. Финансовые учреждения должны проверять их, в частности, на наличие связей с государством-агрессором, санкционных ограничений и соответствие требованиям к деловой репутации владельцев и руководителей.