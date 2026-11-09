Автогаз резко подорожал: сколько стоит бензин и дизель на АЗС 9 ноября

В понедельник, 9 ноября, средняя цена на бензин марки А-95 в Украине выросла на 1 копейку — до 89,58 грн/л, тогда как дизельное топливо подешевело на 3 копейки — до 104,54 грн/л. Больше всего за день подорожал автогаз — на 58 копеек, до 60,51 грн/л. Об этом свидетельствуют данные портала « Минфин ».

Найбільше за день подорожчав автогаз — на 58 копійок, до 60,51 грн/л.

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Средние цены на топливо в Украине

Сколько стоит горючее на разных АЗС

Цены в крупных заправочных сетях существенно отличаются. В частности бензин А-95 самый дешевый среди приведенных сетей на АЗС «Авантаж 7» — 86,95 грн/л, а самый дорогой — на ОККО и WOG, где литр стоит 92,90 грн.

Что происходит с ценами

Несмотря на незначительные колебания стоимости бензина и дизеля, автогаз продолжает дорожать.

Для сравнения, 6 ноября средняя цена автогаза составила 59,93 грн/л, а 9 ноября уже превысила 60,50 грн/л.

В то же время, средняя цена бензина А-95 за предыдущий рабочий день почти не изменилась, а дизель незначительно подешевел.

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По данным мониторинга, разница между самым дешевым и дорогим бензином А-95 среди указанных сетей составляет около 6 грн на литре. Поэтому стоимость заправки автомобиля может заметно отличаться в зависимости от выбранной АЗС.