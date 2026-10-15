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15 октября 2026, 11:10 Читати українською

Криптобиржа Kraken покупает литовский банк

Материнская компания криптобиржи Kraken — Payward — приобретает литовский Saldo Bank. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на Арджуна Сетхи, одного из двух генеральных директоров Payward. Стоимость сделки не раскрывается.

Материнская компания криптобиржи Kraken — Payward — приобретает литовский Saldo Bank.
Материнская компания криптобиржи Kraken — Payward — приобретает литовский Saldo Bank.
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Что известно

Компания из Вайоминга, которая наряду с несколькими другими криптокомпаниями подала заявку на получение банковской лицензии в США, станет первой компанией в сфере цифровых активов, купившей банк в Европе, отмечает издание.

«Один из главных запросов наших клиентов звучит так: «Я хотел бы получать продукты, услуги и предложения, аналогичные тем, которые получаю в другом банке», — заявил FT Сетхи.

«Преимущество заключается в том, чтобы перевести эти активы на единую инфраструктуру <…>. Деньги, криптовалюты, токенизированные акции, кредитование — все в одной системе», — добавил он. По его словам, клиенты смогут брать кредиты под залог своих активов и предоставлять активы в кредит, не продавая их. Как считает Сетхи, такая модель будет проще существующих систем и расширит возможности клиентов зарабатывать на своих активах.

Payward была основана в 2011 году и владеет криптобиржей Kraken. Saldo Bank получил банковскую лицензию ЕС в 2021 году и предоставляет потребительские кредиты, кредиты бизнесу, а также принимает срочные вклады.

Сделка требует одобрения регулирующих органов. Ожидается, что она будет закрыта в 2027 году.

Напомним

Криптобиржа Coinbase и платежная компания Ripple входят в число криптовалютных компаний, получивших предварительное одобрение Управления контролера денежного обращения США (OCC) на получение лицензий национальных трастовых банков.

Такие лицензии позволяют хранить клиентские активы и проводить операции, но, что принципиально, не дают права принимать депозиты.

Стремясь диверсифицировать бизнес, криптовалютные компании сталкиваются с активным противодействием банковского лобби, отмечает FT.

В США банки заявляют, что выход криптокомпаний на рынок банковских услуг создаст риски для финансовой системы, а лицензии национальных трастовых банков позволят криптокомпаниям работать в условиях менее жесткого регулирования, чем-то, которому подчиняются традиционные банки.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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