В четверг, 15 октября, средний курс доллара потерял 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже. Курс евро потерял 12 копеек в покупке и 11 копеек в продаже.
Гривна укрепилась: евро потерял 12 копеек в покупке
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,78−45,29 грн. Евро покупают за 50,08 грн, а продают за 50,77 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,02−45,22 грн, евро — 50,65−50,92 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,99−45,02 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,43−50,44 грн.
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Источник: Минфин
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