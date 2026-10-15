Продажи дизельных авто просели на 14%: кто стал бестселлером сентября».

В сентябре 2026 года автопарк Украины пополнили почти 4,5 тыс. легковушек с дизельными двигателями. Это на 14% меньше, чем в сентябре прошлого года, сообщает Укравтопром.

В сентябре 2026 года автопарк Украины пополнили почти 4,5 тыс. легковушек с дизельными двигателями

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Из общего количества почти 1 тыс. автомобилей были новыми, что на 6% меньше в годовом исчислении. Еще около 3,5 тыс. — подержанные автомобили, ввезенные из-за границы, их количество сократилось на 16%.

Самые новые дизельные авто

Лидером среди новых дизельных легковушек стал Renault Duster — 215 регистраций.

В пятерку также вошли Volkswagen Touareg — 122 авто, Toyota Land Cruiser Prado — 101, Skoda Kodiaq — 74 и Toyota Hilux — 67.

Какие подержанные дизели импортировали чаще всего

Среди ввезенных из-за границы подержанных дизельных авто первое место занял Renault Megane — 264 автомобиля.

Далее расположились Skoda Octavia — 263 авто, Nissan Qashqai — 254, Volkswagen Passat — 192 и Hyundai Santa Fe — 145.

Таким образом, в сентябре сократился спрос как на новые, так и на импортируемые подержанные дизельные авто, однако именно «подержанные» и дальше составляли большую часть этого сегмента.